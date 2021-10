De fans van Newcaste United dromen over een nieuw begin

Al dagen zijn de twee vrienden in de weer met hun verlanglijstjes. Wie kan beter vertrekken en welke aankopen kan hun club allemaal doen? „Zowat alle internationale topspelers staan op ons lijstje om hierheen te komen. Maar het belangrijkste is nu wie de nieuwe coach wordt”, zegt Kenny Lightfoot. „Ik hoop op Antonio Conte”, zegt zijn vriend Dean Goodwin. De Italiaanse coach wordt ook vaak als kandidaat genoemd in Britse media.

Met rode konen zitten Lightfoot en Goodwin aan het bier in de stadionbar van hun voetbalclub Newcastle United. Ze wonen allebei in Schotland, maar zijn na het nieuws over de overname naar Newcastle-upon-Tyne gekomen, om te vieren dat ze in één klap fans geworden zijn van veruit de rijkste club van de Engelse Premier League. Het was een random idee, zegt Dean Goodwin. „Maar het is zo leuk hier even te zijn. Het voelt goed om weer eens hoop te hebben.”

Vorige week heeft een samenwerkingsverband van drie investeerders ‘hun’ Newcastle United overgenomen. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds (Public Investment Fund, PIF) is de belangrijkste partij, zij krijgen 80 procent van de club. De overige 20 procent gaat naar twee Britse investeerders: zakenvrouw Amanda Staveley en de Reuben Brothers, die vastgoed in Newcastle bezitten. Fans reageerden euforisch op het nieuws: de overname betekent een nieuw begin voor Newcastle United – en in het kielzog daarvan ook voor de stad.

Eerlijk is eerlijk, zegt Dean Goodwin: hij kwam de laatste jaren minder vaak naar het stadion omdat het zo slecht ging met de club. Newcastle staat nu tweede van onder in de Premier League en heeft nog geen wedstrijd gewonnen in het huidige seizoen. „Niet dat de spelers hun best niet deden, natuurlijk wel. Maar het is niet leuk om na elke wedstrijd teleurgesteld te zijn. Veertien jaar lang.”

De man die niets goed kon doen

Veertien jaar, dat slaat niet op de periode dat de fans al wachten op succes. Die duurt al veel langer: in 1969 won Newcastle United de laatste internationale prijs en in 1927 wonnen ze voor het laatst de landelijke competitie. Hij bedoelt het tijdperk van de oude eigenaar Mike Ashley, die sinds 2007 de leiding had over de club. Voor hem hebben de meeste fans geen goed woord over.

Ashley is miljardair en retailondernemer en het stadion, St. James’ Park, hangt nog vol met reclames van zijn online zaak Sports Direct. Precies het verwijt dat fans hem maakten: dat hij Newcastle als uithangbord voor zijn eigen onderneming gebruikte en te weinig betrokkenheid bij de club zelf had. Zo vaak riepen ze Ashley op om te vertrekken. Of probeerden ze hem te boycotten, door bijvoorbeeld geen merchandise, T-shirts en sjaals, meer te kopen. De winst daarvan zou immers toch niet naar de club, maar naar Ashley gaan.

En dat terwijl Newcastle United juist bekendstaat om de onvoorwaardelijke loyaliteit van zijn fans. Waar zit dat hem in? De twee mannen halen hun schouders op. Je wordt hier geboren en je bent fan, zo simpel is het. De stad heeft maar één grote voetbalclub, anders dan Londen, Manchester of Liverpool. Kenny Lightfoot: „Ondanks alles verkochten thuiswedstrijden nog steeds vaak uit. Ze noemen United niet voor niets een slapende reus: geweldig publiek, prachtige historie, maar al jaren geen succes.”

Voor deze zondag, als Tottenham Hotspur op bezoek komt voor de eerste wedstrijd na de overname, konden de twee al geen kaartjes meer krijgen. De huidige coach Steve Bruce zal waarschijnlijk snel plaats moeten maken voor een ander, maar zondag kan hij nog op een goed feest rekenen tijdens zijn duizendste wedstrijd als coach.

Principiële bezwaren tegen eigenaars die niet terugdeinzen voor schendingen van mensenrechten, iemand?

„Als simpele voetbalfan had ik nooit verwacht in een mediastorm over geopolitiek en het Midden-Oosten terecht te komen”, zegt Ian Pearson-Brown. Hij is medevoorzitter van United with Pride, de lhbt-fanclub van Newcastle United. Zij kregen door het nieuws van de overname te maken met een stijging aan online homo-bashing: „Dat we gestenigd zullen worden, dat het einde verhaal is voor de regenboogvlaggen in het stadion, dat soort dingen. Voetbalfans voelen zich door zo’n nieuwe eigenaar uit een land waar homoseksualiteit illegaal is, blijkbaar bevestigd in hun beeld dat homoseksueel zijn niet oké is.”

Ze hebben goed contact met de club hierover, zegt Pearson-Brown: „Newcastle United is wat lhbt en vrouwenrechten betreft een van de vooruitstrevendste clubs in de Premier League.” Hij is niet bang dat dat verandert door de overname. Kijk naar Manchester City, zegt hij, in bezit van een sjeik uit Abu Dhabi, maar zij lopen wat aandacht voor lhbt betreft voor op hun buren Manchester United. „Terwijl die in Amerikaanse handen zijn. De moraal en ethische normen van een club hoeven niet gelijk te zijn aan die van hun eigenaren.” Het is aan overheden om met strengere regels over eigenaarschap te komen, niet aan hen als fans, zegt hij ook.

Logisch inderdaad, dat fans weinig boodschap hebben aan de barbaarse toestanden in Saoedi-Arabië, schrijft journalist Tom McTague voor The Atlantic: „Waarom zou je iemands geld afwijzen als niemand anders dat doet?” Van de twintig clubs in de Premier League is de meerderheid in buitenlandse handen. Hij vergelijkt de Engelse voetbalcompetitie met de financiële vastgoedsector in Londen, die ook geld uit de hele wereld aantrekt. En waar de dubieuze herkomst van dat geld er ook weinig toe doet: „De club van Newcastle zal binnenkort kunnen concurreren met het beste Europese voetbal omdat ze rijker zal zijn. Dit is kapitalisme in actie.”

Alleen wijst McTague er ook op dat zulk kapitalistisch denken niet strookt met de huidige nationalistische trend in het Verenigd Koninkrijk. Premier Boris Johnson wees onlangs nog het idee voor een Europese Super League fel af omdat zoiets de Engelse competitie zou uithollen. En Johnson roept toch steeds dat hij de economie Britser wil maken, van betere kwaliteit en beter betaald dan toen het VK nog bij de EU hoorde? „Dit tijdperk zou voorbij moeten zijn, einde verhaal door de Brexit en Boris Johnson. En toch is het er nog.” Johnson zou bij de overname van Newcastle United zelfs een bemiddelende rol hebben gehad.

Supporters van Newcastle United vieren in Arabische kleding de overname van de club door Saoediërs. Foto Oli Scarff/AFP

Net als in Manchester

De drie investeerders hebben natuurlijk beloofd om geld in spelers te steken, in de trainingsfaciliteiten en zeker ook in St. James’ Park, het stadion waar een vriend van de twee fans uit de bar een schroevendraaier meeneemt naar wedstrijden om zijn stoel te kunnen fiksen. Waar de gasten in de skyboxen op leren stoelen zitten met verweerde clublogo’s en waar trapleuningen vol roestige plekken zitten. Waar de algemene opvatting heerst dat Mike Ashley de boel heeft verwaarloosd.

Behalve de club gaan ook de inwoners van Newcastle profiteren, hebben de drie beloofd. Niet dat de tijd hier heeft stilgestaan sinds de industriële revolutie, de gloriedagen in de negentiende eeuw waarin staal en kolen Newcastle welvaart brachten. Rond St. James’ Park, gelegen in het hart van het stadscentrum, wisselen ouderwetse pubs en hippe koffietentjes met pompoen-koffie-lattes elkaar af. Chique nieuwe appartementencomplexen zijn in aanbouw, de reclameborden verwijzen naar de club: „Leven, werken en ontspannen in de schaduw van het nest van The Magpies.”

Een vergelijking met Manchester City is snel gemaakt. Daar staken de Emirati miljoenen in de buurten rond hun stadion en begonnen ze een samenwerking met de gemeente voor nieuwe woningen. Het heeft duizenden inwoners van Manchester meer werk en fijnere huizen bezorgd. In Newcastle zijn de Reuben brothers hetzelfde van plan, met ongetwijfeld extra financiering uit Saoedi-Arabië. De twee vastgoedondernemers, met nu 10 procent van de club in handen, hebben in het centrum een winkelcentrum en enkele grote projecten lopen voor kantoren, hotels en appartementen.

Alleen: het succesverhaal in Manchester heeft een grauw randje. De huurprijzen daar stijgen verder door de nieuwbouw, terwijl er amper betaalbare woningen bij zijn gekomen. Die zaten niet inbegrepen in het plan van de investeerders uit het Midden-Oosten. Als gevolg daarvan is de sociale ongelijkheid niet afgenomen en liften de armste inwoners niet mee op de economische vooruitgang.

Precies zo’n onderlaag bestaat ook in Newcastle. Neem een van de armere buurten, Byker – hier vind je geen hippe reclames voor vastgoed. Hier serveert vrijwilligster Hannah Stapley ’s avonds een gratis driegangendiner, samengesteld uit wat ze deze week aan donaties hebben gekregen: wortelsoep, rijst en warme appeltaart toe. Aan tafel een divers pluimage, een moeder met dochter uit Guatemala met dikke truien aan, een gespierde vent in een roze tanktop, een groepje ouderen dat elkaar duidelijk goed kent.

Ze stellen geen vragen, iedereen is welkom voor een bord eten, zegt Hannah Stapley. Maar of deze mensen werkelijk zullen profiteren van de komst van de Saoediërs? Zij betwijfelt het: „We zullen zien. Maar het probleem hier is zo basaal. De kosten voor het dagelijks leven zijn voor degenen die hier komen simpelweg te hoog. Ik weet dat sommigen in een hostel moeten slapen.” En het zou ook niet aan een voetbalclub, maar aan de overheid zijn om daar iets aan te doen: „Maar de gemeente klaagt zelf dat ze te weinig geld hebben.”

Toch dromen ze in Byker evengoed van topvoetbal en internationale titels. Aan een van de tafels zit Rachel Hoben, ze is een geboren en getogen geordie en een beetje lastig te verstaan doordat ze in de loop der jaren wat tanden is kwijtgeraakt. Maar ze was „over the moon” door het nieuws van de overname. „Eindelijk zijn we van Mike Ashley verlost. En die nieuwe eigenaar heeft toch écht heel veel geld? Ik hoop dat ze alles voor ons uit de kast halen.”