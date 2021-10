De das eet ook graag wespenlarven

Herten, vossen, egels, eekhoorns: bosbewoners genoeg die tot de verbeelding van kinderen spreken. Maar een das als lievelingsdier? Dat hoor je zelden.

Misschien is het omdat dassen zo onzichtbaar zijn. Het zijn schemerdieren – pas als de avond valt komen ze uit hun burcht tevoorschijn. De grijze vacht als schim in de nacht.

Diet Groothuis & Merel Corduwener: Das Het grote geheime dassenboek. Fontaine, 144 blz., € 21,99 ●●●●●

Hoog tijd om het imago van de das wat op te krikken, besloten auteur Diet Groothuis en illustrator Merel Corduwener in Das: het grote geheime dassenboek. In een mengeling van fictieverhaal en feitjesboek, gericht op kinderen van een jaar of 10, brengen ze het leven van een dassenfamilie mooi en kleurrijk in beeld.

De verhaallijn is simpel, en een beetje braaf. Twee meisjes ontdekken in het bos de pootafdruk van een das, en gaan op avontuur uit. Uiteindelijk vinden ze een dassenburcht, die ze – met toestemming van de plaatselijke dassenwerkgroep – in de gaten zullen houden. Ondertussen leren ze van alles bij over dassen: dat ze naast regenwormen ook graag larven uit wespennesten eten, en dat ze een speciale geurklier onder hun staart hebben waarmee ze muskusgeur verspreiden en hun route markeren. „Ze stempelt de grond met haar achterwerk. Niet met stempelinkt maar met geur. Musken heet dat.”

De combinatie van fictief dagboek en non-fictie werkt verfrissend, en onderscheidt Das van de meeste andere dierenweetjesboeken. Tegelijkertijd leidt het verhaal soms wat af, en lijkt het alsof Groothuis té veel thema’s tegelijkertijd wil aanstippen. Zo schuurt ze tegen het thema genderdiversiteit aan, in de vorm van Han, de sidekick van de hoofdpersoon: „Dus al is Han soms een lastpak (wel de leukste lastpak die er bestaat), ze blijft voor eeuwig mijn beste vriendin. Of mijn beste vriend. Ze weet zelf niet zo goed welke van de twee ze is.” Enerzijds mooi terloops verwoord, anderzijds een opmerking die wat in de lucht blijft hangen in het dassenverhaal. Hoe dan ook is Das een leerzaam, prachtig geïllustreerd boek, dat kinderen bovendien aanmoedigt om aan natuurbescherming te doen.