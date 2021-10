CDA-bestuur draagt Hans Huibers (60) voor als nieuwe voorzitter

Hans Huibers moet de nieuwe voorzitter van het CDA worden als het aan het partijbestuur ligt. Het bestuur heeft de 60-jarige Huibers voorgedragen voor de vacante positie, zo maakt de partij vrijdag bekend. De leden kunnen zijn aanstelling bij het najaarscongres op 11 december bezegelen. Als de CDA-achterban dan voorstemt, is het voormalig Kamerlid de opvolger van interim-voorzitter Marnix van Rij. Hij is tijdelijk voorzitter na het vertrek van Rutger Ploum.

Huibers was in de jaren negentig Tweede Kamerlid voor het CDA. Daarvoor was hij voorzitter van de jongerenafdeling van de christendemocraten. In 1994 stapte hij uit de politiek en had hij verschillende functies in het bedrijfsleven. Zo was hij onder meer directielid bij een Alkmaarse huisvuilcentrale. Tussen 2004 en 2012 was Huibers directeur van de MBO-raad. De CDA’er werkt momenteel als leidinggevende in de voedingsmiddelenindustrie.

Als Huibers wordt gekozen, heeft het CDA een vervanger voor de in maart vertrokken Ploum. Hij nam afscheid na een teleurstellende verkiezingsuitslag waarbij de partij van 19 naar 15 zetels zakte. In de maanden daarna volgde een roerige periode voor de christendemocraten: het bij de achterban populaire Kamerlid Pieter Omtzigt uitte forse kritiek en zegde zijn lidmaatschap op. Ondertussen zakte de partij in de peilingen, mede door de opkomst van de Boer Burger Beweging en de autonome politieke ambities van Omtzigt.

Partijprominenten

Ook kwamen verschillende partijprominenten onder vuur te liggen. Zo werd deze maand bekend dat CDA-leider en minister van Financiën Wopke Hoekstra in het verleden geld had geïnvesteerd in een bedrijf dat via een brievenbusfirma belasting ontweek. Hoekstra kreeg forse kritiek in de Tweede Kamer, maar vond dat hij geloofwaardig genoeg was om aan te blijven als minister van Financiën.

Even daarvoor was minister Ank Bijleveld (Defensie) afgetreden vanwege de gebrekkige evacuatie van tolken en ander overheidspersoneel uit Afghanistan. Ook de onder veel CDA’ers geliefde staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) moest het kabinet verlaten; ze werd ontslagen nadat ze het coronabeleid had bekritiseerd. Keijzer maakte daarna bekend uit de landelijke politiek te stappen.