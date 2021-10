Onbedoeld gesprek met een man in onze straat, ik zette de oranje container voor het plasticafval in het daarvoor bedoelde gele vierkant. Het zal het dorpse leven zijn, als de mensen zich vervelen gaan ze op de vreemdste momenten maar wat lopen en als ze een praatje willen, nemen ze een praatje.

Hij kende mij, ik hem niet.

Hij wees naar mijn huis: „Daar woont u. U heeft drie kinderen, de jongste nog maar een paar weken oud.”

Ik keek hem aan.

Boven de zestig, haren in een scheiding, beige regenjas.

„Ik woon hier al mijn hele leven”, zei hij. „Wat wilt u weten?”

Ik wilde niets weten.

Maakte niet uit, hij had genoeg te vertellen.

De bovenmeester die in de oorlog in ons huis woonde, had onderduikers, dat wist hij. Hij had de oorlog niet zelf meegemaakt, maar zijn ouders hadden dat natuurlijk wel.

„Drie of vier stuks”, zei hij.

Hij wist ook dat een van de kinderen in het laatste oorlogsjaar ziek werd, een hele zware griep.

„Dus die moest naar de dokter worden gebracht. Dat is ook gebeurd. ’s Nachts. Dat deed mijn vader, hij heeft zichzelf er nooit over op de borst geklopt.”

Daarna schetste hij hoe het er vroeger uitzag in onze straat.

„Die parkeerplaats, weet je wat daar was? Een weiland.”

Daarna wees hij alle huizen aan. Voor ze er stonden was er weiland. Als je maar lang genoeg terugging in de tijd was er alleen nog maar weiland. Weiland en ons huis. „En als je nog verder teruggaat, was er op de plaats van al dat weiland water.”

Die conclusie trok hij na een minuut of vijf, ik wilde toen heel graag terug naar mijn huis lopen.

Hij wees met zijn arm alle kanten op.

„Water, water, water...”

Er passeerde een auto.

Hij: „Dat was in die tijd dan een boot geweest.”

Ik keek vanaf de overkant van de straat mijn eigen woning in.

Ze staarden terug.

De vriendin maakte gebaren, de kinderen moesten naar school.

Lucie van Roosmalen (6) en Leah van Roosmalen (4) sprongen op de bank.

„Ze moeten naar school”, zei ik. „Ik ga ze brengen op de fiets. Bedankt voor alle informatie.”

Hij pakte mijn hand en zei: „Nou kennen we elkaar.”

Ik propte de kinderen in de bakfiets, we passeerden elkaar. Hij maakte met zijn handen een toeter en riep: „Vroeger was jullie fiets een bootje geweest.”

Ik sprak er verder niet over met mijn kinderen, geen idee ook wat ik zou moeten zeggen.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.