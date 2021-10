Blokhuis: jongeren met psychische stoornis kunnen niet naar loket langdurige zorg

Jongeren onder de achttien jaar met een psychische stoornis blijven onder de Jeugdwet vallen en komen daardoor niet in aanmerking voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het was een wens van de Tweede Kamer om naast volwassenen ook jongeren onder die wet te scharen, zodat ze 24 uur per dag zorg en toezicht konden krijgen. Volgens demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) is die aanpassing praktisch onhaalbaar en openstelling zorgen voor financiële onzekerheden.

„Ik besef dat dit voor een groep jeugdigen en ouders een teleurstellende uitkomst kan zijn”, schrijft Blokhuis vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Omdat de staatssecretaris de Wet langdurige zorg niet openstelt voor jongeren, blijven zij onder jeugdzorgwetgeving vallen. Voor de uitvoering daarvan zijn gemeenten verantwoordelijk. Mede door gebrek aan geld en een hoge werkdruk bij jeugdzorgmedewerkers wilde de Kamer dat jeugdigen met een psychische stoornis toegang tot langdurige zorg zouden krijgen.

Een meerderheid stemde in 2019 voor een voorstel van toenmalig D66-Kamerlid Vera Bergkamp dat regelt dat jongeren net als volwassenen onder de wet zullen vallen. Daardoor krijgen ze toegang tot continue zorg en toezicht vanuit huis of in een instelling. Blokhuis liet onderzoek doen naar de parlementswens en komt tot de conclusie dat het „nu niet verantwoord is de Wlz open te stellen voor jeugdigen met een psychische stoornis”.

Blokhuis schrijft dat „niet op voorhand vast te stellen” is hoeveel jongeren een aanvraag zouden doen. Daardoor zijn er zorgen over het mogelijke aantal verzoeken en zouden veel afwijzingen volgen. Dat kan volgens Blokhuis kan leiden tot teleurstelling over de gewekte verwachtingen. Zo wijst hij op de wachtlijsten omdat veel meer volwassenen een aanvraag voor de Wlz doen dan was verwacht: 17.000 in plaats van 9.200. Ook voorziet hij financiële onzekerheden bij de uitvoering als jeugdigen toegang krijgen tot de Wlz.

