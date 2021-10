Azc Almere breidt tijdelijk uit met 400 tot 500 plekken

Almere gaat tijdelijk vier- tot vijfhonderd asielzoekers extra opvangen. Dat gebeurt in paviljoens die worden gebouwd naast het bestaande asielzoekerscentrum in de stad, zo bevestigt een woordvoerder van de gemeente vrijdagmiddag. De tijdelijke opvang moet zo’n twaalf maanden in gebruik blijven.

De eerste bewoners zullen zo snel mogelijk aankomen. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol (VVD) deed een dringend verzoek op Almere om zo snel mogelijk de capaciteit voor asielopvang uit te breiden. Afgelopen dinsdag zei Broekers-Knol te verwachten dat er vanaf november drieduizend extra opvangplaatsen zijn geregeld. Dit om te voorzien in de tijdelijke extra piek van binnenkomende asielzoekers.

Paviljoens

Vrijdagochtend is direct begonnen met de bouw van de eerste faciliteiten in Almere. In eerste instantie worden er kleine, tentachtige paviljoenen gemaakt, die de komende twee weken al in gebruik kunnen worden genomen. Later worden die vervangen met grotere kunststofhuisvesting, zo bevestigt de woordvoerder.

Momenteel kan het azc in Almere tot achthonderd asielzoekers opvangen. Dat wordt nu dus uitgebreid tot twaalf- à dertienhonderd mensen. Inwoners van Almere krijgen binnenkort een brief over de uitbreidingsplannen. Als er behoefte aan blijkt te zijn, wordt er een informatieavond georganiseerd.