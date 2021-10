Versnipperd Banksy-doek brengt recordbedrag van 22 miljoen euro op

Het deels versnipperde schilderij Love is in the Bin van de Britse kunstenaar Banksy is donderdag verkocht voor 18,6 miljoen pond (zo’n 22 miljoen euro) op een veiling van Sotheby’s in Londen. Dat is ruim driemaal zoveel als de verwachte opbrengst van 4 tot 6 miljoen pond en daarmee de duurste Banksy tot dusver, meldt persbureau Reuters.

Het werk baarde drie jaar geleden wereldwijd opzien, toen het tijdens de eerste veiling in de Engelse hoofdstad automatisch door een in de lijst gebouwde papierversnipperaar ging. „Het is niet uit te leggen hoe bang ik ben om deze hamer neer te slaan”, grapte veilingmeester Oliver Barker van Sotheby’s donderdag na tien minuten bieden.

Lees ook: Banksy wilde schilderij eigenlijk helemaal versnipperen

Meer waard door stunt

De stunt in 2018 zorgde voor schrik onder kunsthandelaren; omdat zoiets nooit eerder was gebeurd, was onduidelijk of de koper wel verplicht was tot betalen. De Europese vrouw, die anoniem wilde blijven, zette de verkoop door en betaalde ruim 1 miljoen pond, destijds bijna 1,2 miljoen euro. Er werd toen al gespeculeerd dat het deels vernielde schilderij meer waard zou worden. De naam van de nieuwe koper is ook nu niet bekendgemaakt.

Banksy, wiens identiteit geheim is, paste ook de titel van het doek aan. De oorspronkelijke naam Girl with Balloon werd Love is in the Bin. In maart ging een tekening van Banksy, getiteld Game Changer, van de hand voor bijna 17 miljoen pond (toen zo’n 20 miljoen euro). De opbrengst daarvan ging volgens veilinghuis Christie’s naar de Britse gezondheidszorg en goede doelen. Op 9 november wordt ook het Banksy-schilderij getiteld Sunflowers From Petrol Station, een variant op het werk Zonnebloemen van Vincent van Gogh, geveild door Christie’s. Dat werk is in handen van de Britse modeontwerper Paul Smith en wordt door het veilinghuis gewaardeerd op een bedrag tussen de 10 en 15 miljoen euro.