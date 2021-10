De Deense verdachte van de aanslag met pijl en boog woensdagavond in de Noorse stad Kongsberg waarbij vijf mensen omkwamen, was al eerder in beeld bij de politie. De 37-jarige man was bekeerd tot de islam en de politie had signalen gekregen dat de Deen geradicaliseerd zou zijn. Dat zei de Noorse politie donderdag op een persconferentie, aldus internationale persbureaus.

Dit bericht wordt aangevuld.