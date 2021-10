‘Tolk op Nederlandse evacuatielijst vermoord in Kabul’

Een Afghaanse tolk die de Nederlandse evacuatielijst stond, is in de nacht van woensdag op donderdag vermoord in Kabul. Dat meldt de NOS donderdag. Familie van de man heeft dat tegen de omroep gezegd. Ook bronnen binnen de Nederlandse overheid hebben gehoord over de moord, zegt de NOS. Volgens de familie klopte een vertegenwoordiger van de Taliban aan bij het huis waar de tolk verbleef. Toen de man bevestigde wie hij was, zou hij zijn doodgeschoten.

Het incident zou zich hebben afgespeeld bij het huis van de ouders van de tolk. De Taliban zouden ook geschoten hebben op de vader van de tolk, maar die overleefde dat. De ouders hopen alsnog door Nederland te worden geëvacueerd. Vanwege hun hulp aan hun zoon zouden ze in levensgevaar zijn.

Het is NRC nog niet gelukt om het nieuws bevestigd te krijgen.

Demissionair minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken, CDA) zei donderdag in een reactie tegen een journalist van BNR dat er nog geen bevestiging is van het nieuws. „Als het waar is, is het natuurlijk een drama”, aldus Knapen.

Het demissionaire kabinet probeert nog zeker 2.100 mensen te helpen met hun evacuatie uit Afghanistan, bleek maandag uit een brief van Knapen aan de Tweede Kamer. Het gaat daarbij onder meer om Afghanen die voor internationale missies hebben gewerkt, bijvoorbeeld als tolk, en Nederlanders die nog in Afghanistan zijn. Nederland heeft tot nu toe 2.500 mensen geëvacueerd uit het land, aldus de demissionaire minister.