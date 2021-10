Tientallen doden bij brand in flatgebouw Taiwan

Bij een uitslaande brand in een flatgebouw in de Taiwanese stad Kaohsiung zijn in de nacht van woensdag op donderdag 46 mensen om het leven gekomen. Dat melden Taiwanese autoriteiten volgens internationale persbureaus. 41 anderen raakten bij de brand gewond. Het dodental kan nog verder oplopen; het gebouw moet nog worden doorzocht door hulpdiensten.

Rond 03.00 uur lokale tijd sloegen er vlammen uit het gebouw van dertien verdiepingen, waarin naast woningen ook een winkels gevestigd waren. Ooggetuigen verklaarden tegenover persbureau AP rond dezelfde tijd een explosie gehoord te hebben. Grote delen van het veertig jaar oude gebouw zijn verwoest, meldt de Taiwanese brandweer in een verklaring.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Brandweerlieden verklaarden dat het vuur het heftigst brandde op de plek waar veel afval en rommel zich hadden opgehoopt. In de ochtend brandde het vuur op de middelste verdiepingen nog altijd en was de brandweer vanaf een hoogwerker aan het blussen. Voor zonsondergang vindt nog een uitgebreide zoekactie in het gebouw plaats, meldden de autoriteiten.