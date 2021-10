Ik ben verzuimcoördinator op een middelbare school en zit samen met collega’s op vrijdagmiddag te borrelen in het café. In mijn ooghoek zie ik een leerlinge zitten die zich ’s ochtends heeft ziek gemeld. Ik vraag de serveerster haar een glas jus d’orange te brengen en haar namens de school beterschap te wensen.

Nadat de leerlinge de bestelling heeft ontvangen, merk ik dat zij mij nu ook heeft gezien.

Enige tijd later komt serveerster naar mij toe met een glas whisky. De begeleidende boodschap is: „Mevrouw, als u dit opdrinkt, bent u dit voorval maandag weer helemaal vergeten.”

