Docuserie ‘De Kinderen van Ruinerwold’ wint Gouden Televizier-Ring

De serie De Kinderen van Ruinerwold van documentairemaker Jessica Villerius is uitgeroepen tot het beste televisieprogramma van het afgelopen seizoen. De serie, waarin vier van de kinderen die jarenlang in afzondering op een boerderij in Drenthe leefden voor het eerst hun verhaal doen, heeft donderdagavond de Gouden Televizier-Ring gewonnen.

Lees ook de tv-recensie: Had een van de kinderen van Ruinerwold zijn mond maar voorbijgepraat

De andere twee genomineerden waren Een Huis Vol, een langlopende realitysoap van KRO-NCRV over Nederlandse gezinnen met veel kinderen die voor het eerst werd uitgezonden in 2011, en de misdaadserie Mocro Maffia. Die serie over de gewelddadige strijd in de Nederlandse cocaïnehandel van makers Achmed Akkabi en Thijs Römer is sinds 2018 exclusief te zien op RTL’s streamingplatform Videoland, en was daarmee de eerste kanshebber die niet op de traditionele televisie te zien is.

Tijdens de jaarlijkse uitreiking werden ook de zogenoemde Televizier-Sterren uitgereikt. Die werden uitgereikt aan actrice Elise Schaap (beste acteur/actrice), presentator Rob Kemps (beste talent), Nikki de Jager (beste presentatrice) en André van Duin (beste presentator) en de series De Zomer van Zoë (beste jeugdprogramma) en Linda’s Kankerverhaal van maakster Linda Hakeboom (online). Tussen het uitreiken van de prijzen door werd een muzikaal eerbetoon gebracht aan misdaadverslaggever Peter R. de Vries die in juli werd vermoord.