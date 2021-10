Problemen met levering bij IKEA in elk geval tot 2022

Minstens zo ingewikkeld als het in elkaar zetten van een IKEA-meubel: de toeleveringsketen van de Zweedse multinational. En laat de keten nu net in de problemen komen. Donderdag waarschuwde topman Jon Abrahamsson Ring van Inter IKEA, de wereldwijde franchisegever van de meubelgigant, dat het bedrijf met voorraadtekorten kampt door leveringsproblemen, waardoor bepaalde producten de komende maanden niet beschikbaar zullen zijn. „Onze grootste uitdaging [van dit moment] is om goederen uit China verscheept te krijgen”, liet de topman donderdag in een verklaring weten.

Naar verwachting zullen de voorraadtekorten in ieder geval tot het volgende boekjaar (augustus 2022) aanhouden. Abrahamsson Ring: „Dit is een zeer grote uitdaging voor de hele toeleveringsinfrastructuur.”

Door een tekort aan transportcontainers en drukte in containerterminals, ontstaan tijdens de pandemie, kampen meerdere grote retailbedrijven de laatste tijd met problemen in de toeleveringsketen die leiden tot voorraadtekorten – en daardoor ook mogelijk stijgende prijzen voor consumenten. Het Amerikaanse Nike, het Zweedse Hennis & Mauritz, het Britse Asos en in Nederland Action lieten eerder al weten problemen te ondervinden op dit gebied.

Abrahamsson Ring is niet van plan om de gestegen kosten voor containervervoer door te berekenen aan de consument. „We willen IKEA betaalbaarder maken” zei hij tegen zakensite Bloomberg. Het bedrijf verwacht winst te behalen op de goedkopere producten van het bedrijf, dat 225.000 werknemers heeft en vestigingen in dertig landen. De populairste producten, zoals de Billy-boekenkast, zullen te koop blijven.

Het bedrijf werkt aan alternatieven; zo huurt het zelf containers in of probeert goederen via een treinverbinding van China naar Europa te vervoeren.

IKEA heeft een recordjaar achter de rug. De omzet steeg het afgelopen boekjaar met 5,8 procent tot 41,9 miljard euro, maakte het bedrijf donderdag bekend. Het bedrijf profiteerde van thuiswerkers die hun interieur onder handen namen en online winkelden.

Ook Nederlandse bedrijven ondervinden last van de chaos in de internationale toeleveringsketen. „Er zijn momenteel enorme vertragingen”, zegt Peter van Herk, die vanuit het Rotterdamse expediteursbedrijf Ritra internationale transporten op zee coördineert. „Rederijen spelen in op de schaarste. Waar je eerst 2.000 euro huur betaalde voor een container, kan dat nu ineens 10.000 euro zijn.”

De vertragingen en bijbehorende chaos merkt Van Herk in de praktijk. „Dan krijg ik een dag van tevoren een mail: uw boot is drie dagen vertraagd. Dan moet je de vervoerder afbellen, het laadadres, nieuwe afspraken maken. Het is dubbel werk.”

Van Herk heeft één advies voor mensen die wellicht bang zijn dat hun favoriete meubels straks niet meer te koop zijn bij IKEA. „Ga eens naar de kringloopwinkel of kijk op Marktplaats. Dan weet je in ieder geval dat je het na aankoop gelijk in huis hebt.”