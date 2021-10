Pakistan International Airlines schort vluchten vanuit Kabul op

Pakistan International Airlines (PIA) heeft donderdag alle vluchten vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul opgeschort, na „zware bemoeienis” door de Taliban. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou onder meer gaan om intimidatie van PIA-personeel en het willekeurig aanpassen van regels. PIA is een van de weinige vliegtuigmaatschappijen die nog vanaf Kabul vliegt.

De Taliban zouden ook geëist hebben dat PIA de ticketprijzen verlaagd naar het niveau van voor de machtsovername van de fundamentalistische groepering in augustus. Tickets voor vluchten vanuit Kabul naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad kosten bij de luchtvaartmaatschappij nu gemiddeld 2.500 Amerikaanse dollar (ruim 2.100 euro), begin augustus was dit nog ongeveer 150 dollar (130 euro). Niet alleen PIA moet van de Taliban de prijzen verlagen, ook de Afghaanse luchtvaartmaatschappij Kam Air moet vluchten veel goedkoper gaan aanbieden.

Het Afghaanse ministerie van Transport heeft in een verklaring laten weten dat de prijzen op de route „voor de overwinning van het islamitische emiraat moeten worden aangepast aan de voorwaarden van een ticket”, anders zouden de vluchten worden stopgezet. Passagiers werden opgeroepen om eventuele schendingen van deze „prijsafspraken” te melden.

Intimiderend gedrag

Het personeel van PIA heeft op de luchthaven in Kabul naar eigen zeggen onder meer te maken gehad met „zeer intimiderend gedrag” van Taliban-commandanten, regels die last-minute aangepast worden en wijzigingen van vluchttoestemmingen. Een vertegenwoordiger van Pakistan zou op een bepaald moment urenlang onder schot zijn gehouden en werd pas vrijgelaten nadat de Pakistaanse ambassade in Kabul tussenbeide was gekomen.

PIA vloog deze week nog Afghaanse tolken die voor Nederland hebben gewerkt en hun familie vanuit Kabul naar Islamabad. Het Pakistaanse bedrijf bood na de machtsovername van de Taliban als eerste luchtvaartmaatschappij weer commerciële internationale vluchten aan vanuit Afghanistan.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het tegen persbureau ANP een „flinke tegenvaller” dat PIA stopt met vluchten vanaf Kabul. „We blijven in nauw contact met PIA en de Pakistaanse autoriteiten om vluchten van Kabul naar Islamabad mogelijk te maken voor mensen met Nederland als eindbestemming.”

Verenigde Staten

Donderdag werd ook bekend dat de Verenigde Staten „voor het einde van het jaar” opnieuw evacuatievluchten vanuit Afghanistan willen gaan organiseren. Dat meldt The Wall Street Journal. Op 31 augustus vertrokken de laatste Amerikaanse militairen uit Afghanistan. Sindsdien is er een handvol vluchten met Amerikaanse staatsburgers en Afghanen die door de VS opgevangen worden uit Afghanistan vertrokken. Deze vluchten werden geregeld in samenspraak met onder meer Qatar en Pakistan. Ook zijn enkele Amerikanen over land vertrokken naar buurlanden.

Wanneer deze vluchten precies zullen gaan vliegen is niet duidelijk, daarover is het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken nog in gesprek met de Taliban en overheden van buurlanden van Afghanistan. Onder meer zaken als documentatie voor reizigers, toestemming om over andere landen te vliegen en verschillende procedures bij de Taliban en buitenlandse regeringen moeten nog worden uitgewerkt.