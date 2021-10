Minister Knapen: Marokkaanse journalist spioneerde niet voor Nederland

De Marokkaanse journalist en mensenrechtenactivist Omar Radi heeft nooit gespioneerd voor Nederland. Dat heeft demissionair minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen (CDA) laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Radi werd in juli door de rechtbank in Casablanca schuldig bevonden, onder meer vanwege vermeende spionage voor de Nederlandse ambassade in Rabat. Hij werd veroordeeld tot zes jaar celstraf.

Volgens Knapen was het voor het ministerie lastig de ontwikkelingen in de zaak tegen Radi te volgen, omdat zowel de aanklacht als het vonnis nooit openbaar zijn gemaakt. Daardoor werd pas vorige week, toen ambtenaren een „werkvertaling van een deel van het vonnis informeel onder ogen gekregen”, duidelijk dat spionage voor Nederland onderdeel van de aanklacht was, schrijft de demissionaire minister.

Knapen heeft de Marokkaanse ambassadeur in Den Haag om opheldering over de aantijgingen gevraagd. Hij benadrukt in zijn Kamerbrief dat „ambassades vrij zijn in het onderhouden van contacten met journalisten” en zegt dit ook bij de Marokkaanse overheid onderstreept te hebben. Radi ontkent alle beschuldigingen en is tegen het vonnis in hoger beroep gegaan. Wanneer de zaak bij het Marokkaanse Hof voorkomt is niet duidelijk.

