‘Leider van West-Afrikaanse tak Islamitische Staat omgekomen’

Het Nigeriaanse leger claimt dat de leider van de West-Afrikaanse tak van Islamitische Staat in West-Afrika (ISWAP), Abu Musab al-Barnawi, is omgekomen. Dat melden persbureaus Reuters en AFP donderdag.

„Ik kan met zekerheid zeggen dat Al-Barnawi dood is”, aldus de Nigeriaanse legergeneraal Lucky Irabor tegen verslaggevers in de presidentiële villa in de hoofdstad Abuja. Hij weidde verder niet uit over de oorzaak van Al-Barnawi’s dood, die kan worden beschouwd als een grote overwinning voor het regeringsleger. Kanttekening is dat doodverklaringen van islamitische terreurkopstukken eerder meermaals onjuist bleken.

Abu Musab al-Barnawi, geboren als Habib Yusuf, is de zoon van Mohammed Yusuf. Die richtte in 2002 de Nigeriaanse terreurorganisatie Boko Haram op, en werd in juli 2009 gevangen genomen door het Nigeriaanse leger en vervolgens doodgeschoten door de politie, die achteraf beweerde dat Yusuf probeerde te vluchten uit een politiebureau. Zijn opvolger, Abubakar Shekau, kwam in mei om tijdens gevechten met een rivaliserende extremistische groep.

Shekau, onder wiens leiding bomaanslagen, moorden en massa-ontvoeringen veelvuldig voorkwamen, was voor zijn échte dood ook meermaals abusievelijk doodverklaard. Opvolger Al-Barnawi verscheen in tegenstelling tot Shekau nauwelijks in de publiciteit.

Aanslagen en ontvoeringen

ISWAP splitste zich in 2016 af van Boko Haram en bestaat naar schatting uit enkele duizenden strijders. De organisatie pleegt regelmatig aanslagen en is actief in het noordoosten van Nigeria, in het grensgebied met buurland Tsjaad. Zo vermoordde ISWAP in december 2019 elf gegijzelde christenen. Die moordpartij zou zijn uitgevoerd uit wraak voor de dood van IS-leider Abu Bakr Al-Baghdadi. Die blies zichzelf in oktober 2019 op met een bomvest toen Amerikaanse militairen zijn schuilplaats in Syrië aanvielen.

Vorige maand maakte de Franse president Emmanuel Macron bekend dat Adnan Abu Walid al-Sahrawi, leider van Islamitische Staat in de Sahara (ISGS), is gedood door Franse militairen. Tussen ISWAP en ISGS was volgens Reuters de laatste jaren steeds meer tekenen van contact, al is onduidelijk hoe nauw die mogelijke samenwerking was.