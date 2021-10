Klimaatwetenschapper Geert Jan van Oldenborgh (59) overleden

Klimaatwetenschapper Geert Jan van Oldenborgh is op 59-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn werkgever het KNMI woensdagavond bevestigd aan de Volkskrant. Hij overleed dinsdag aan de gevolgen van kanker. De internationaal vermaarde wetenschapper leed al jaren aan de ziekte van Kahler, een kanker van witte bloedcellen. Ondanks zijn ziekte werkte hij nog steeds aan verschillende onderzoeken.

Van Oldenborgh werkte sinds 1996 voor het KNMI. Daarnaast was hij sinds 2019 deeltijdprofessor bij Oxford University. Met een website met meetreeksen voor het weer en het klimaat kreeg Van Oldenborgh internationale bekendheid. Dat hulpmiddel kan gebruikt worden door wetenschappers om klimaatgebeurtenissen te onderzoeken. Hiervoor kreeg hij dit jaar een belangrijke Europese prijs.

Het Amerikaanse tijdschrift Time plaatste Van Oldenborgh en zijn Duitse collega Friederike Otto vorige maand op de lijst van honderd meest invloedrijke personen van 2021. Samen ontwikkelden zij met het project World Weather Attribution een manier om de samenhang tussen weergebeurtenissen en klimaatverandering te berekenen. Dat zorgde er bijvoorbeeld voor dat de wetenschappers konden vaststellen dat de hittegolf van afgelopen zomer in Noord-Amerika „vrijwel onmogelijk was zonder door de mens veroorzaakte klimaatverandering”.

Van Oldenborgh sprak openlijk over zijn ziekte. Een verpleegkundige van het Erasmus MC liet hem zien dat hij een inspiratiebron kon zijn voor anderen met de ziekte van Kahler, vertelde hij dit jaar aan NRC. Hij zei in het interview onder meer dat het recente project samen met wetenschapper Otto hem veel energie had gegeven.

