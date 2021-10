Kabinet gaat vervalste internetrecensies verbieden

Er komt volgend jaar een verbod op het publiceren van valse consumentenbeoordelingen. Webwinkels, sociale media en platformen als Google moeten er voor zorgen dat recensies daadwerkelijk afkomstig zijn van consumenten die gebruik hebben gemaakt van diensten of producten die ze beoordelen. Voor het publiceren van valse recensies kan het kabinet bedrijven een boete opleggen ter hoogte van 4 procent van de jaaromzet, die bij herhalingen kan oplopen. Dat staat in een wetsvoorstel dat het demissionaire kabinet woensdagavond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het bedrijf dat de recensies publiceert moet de reacties vooraf op echtheid verifiëren, door bijvoorbeeld vooraf „verdachte patronen” te controleren. Voor een op Google verschenen beoordeling is Google verantwoordelijk; plaatst een restaurant op de eigen website een klantbeoordeling, dan is de beheerder van die website daarvoor aansprakelijk.

Het is volgens de initiatiefwet verdacht als een internetrecensent veel dezelfde teksten schrijft of veel reacties in korte tijd plaatst. Ook moeten webwinkels controleren of een consument het product in werkelijkheid heeft aangeschaft. Bovendien mogen webwinkels niet meer filteren op uitsluitend positieve reacties. Ook gaat er een verbod komen voor het laten betalen voor positieve recensies.

Het kabinet ziet de vele misleidende en vervalste recensies als een probleem. Daaraan moet deze wet een einde maken. Volgens demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken, VVD) is er „online nog een wereld te winnen als het gaat om het volledig en duidelijk informeren van de consument”. Blok noemt het „hard nodig” dat er beter gehandhaafd gaat worden op consumentenbescherming.