‘Ik ben nu Cem en geef gewoon mijn mening’

Cem Lacin, tot het voorjaar nog Tweede Kamerlid van de SP, twitterde op 3 oktober dat minister van Financiën Wopke Hoekstra en staatssecretaris van Asiel Ankie Broekers moesten „opsodemieteren” uit de politiek. En op 5 oktober dat ‘nieuw leiderschap’ volgens Sigrid Kaag kennelijk „bullshit uitkramen” was, over Johan Remkes, wat je daarna kon „terugnemen”.

In een café in Rotterdam, net voor een afspraak met zijn loopbaancoach, zegt hij met een glimlach dat het voelt als een „bevrijding”: hij hoeft geen rekening meer te houden met SP-Kamerleden die de debatten met Hoekstra, Broekers of Kaag moeten doen en die hij anders „voor de voeten” zou lopen. „Ik ben nu gewoon Cem en geef mijn mening.”

Dus als de SP met een motie komt die hij slap vindt, over een verhoging van het minimumloon met 5 procent, noemt hij dat op Twitter „nietszeggend”. Heel goed, vindt hij, dat Sylvana Simons wél eiste dat het minimumloon naar 14 euro per uur gaat. Van een SP’er hoor ik daarna dat je zoiets niet doet, over je eigen partij. Zeggen ze dat ook tegen hem? Nee.

In maart 2017, Lacin was net gekozen als Kamerlid, kreeg hij op Facebook een felicitatie in het Turks waar oud-SP-leider Jan Marijnissen fel op reageerde: waarom niet in het Nederlands? „We zijn hier in Nederland.” Lacin zegt dat hij een week of twee zo „onder de indruk” was van de ophef dat hij Lilian Marijnissen niet had aangesproken op haar tv-optreden bij WNL, na het Facebook-bericht van haar vader: ze zei dat iedereen het zelf moest weten, maar zíj vond dat je je als volksvertegenwoordiger zo moest uitdrukken dat iedereen je kon volgen. Alsof Cem Lacin dat niet had gedaan.

SP’ers in de Tweede Kamer, zegt Lacin, hebben het liever niet te veel over racisme of discriminatie. Het gaat ze om de klassenstrijd, niet om de culturele achtergrond van de arbeiders. Want dat zou die klasse kunnen verdelen en dus verzwakken. „Ik vind dat je moet kunnen benoemen dat een arbeider met kleur vaak nog een of twee barrières méér heeft dan de klassieke, witte arbeider. Dat kan de solidariteit juist versterken.”

Volgens hem hebben ook PvdA en GroenLinks daar te weinig aandacht voor. „Dus ik ben blij dat BIJ1 in de Tweede Kamer zit.”

Cem Lacin stopte na vier jaar als Kamerlid. Hij denkt dat het beter bij hem past om buiten het Binnenhof „groepsdruk” te organiseren om dingen te veranderen. Hij zoekt werk, maar makkelijk is het niet. „Als SP’er word je gezien als uitgesproken.”

Lacin heeft wachtgeld – waar zijn partij tegen is. En hij doet nu niet meer mee aan de ‘afdrachtregeling’ voor SP’ers: dat je een deel van het geld afstaat. „Als volksvertegenwoordiger vond ik dat prima. Nu ga ik over mijn eigen financiën.”

Van SP-leider Lilian Marijnissen kreeg hij, zegt hij, één keer een berichtje. „Wij zijn niet de beste vrienden. Wat ook niet wil zeggen dat we vijanden zijn. Ik vind het goed zo.”