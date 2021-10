Frans OM eist 4 maanden voorwaardelijke celstraf voor toeschouwer die grote Tour-valpartij veroorzaakte

Het Franse Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van vier maanden geëist tegen de vrouw die afgelopen juni in de Tour de France een massale valpartij veroorzaakte. Ze zwaaide met een groot bord met daarop de tekst „Allez Opi-Omi!”. Dat melden Franse media. Ze wordt vervolgd voor „het in gevaar brengen van anderen” en „het toebrengen van onopzettelijke verwondingen die een arbeidsongeschiktheid van maximaal drie maanden tot gevolg hebben gehad”.

De 31-jarige vrouw stapte vorig jaar in de eerste Tour-etappe in een knalgele jas de rand van de weg op met een geschreven groet aan haar opa en oma. Haar blik was gericht op de camera, niet op de naderende renners. Daardoor reed de Duitse renner Tony Martin (Jumbo-Visma) tegen het bord aan en kwam ten val, om vervolgens zo’n vijftig andere coureurs mee te nemen. Behalve de 36-jarige Duitser liep ook de Spanjaard Marc Soler zwaar letsel op. Martin besloot na de crash zijn carrière voortijdig te beëindigen.

De 31-jarige vrouw is aangeklaagd door de internationale wielervakbond CPA. Die had woensdag gepleit voor een symbolische boete van 1 euro voor de vrouw. De Franse openbare aanklager zei donderdag in de rechtbank van Brest dat de vrouw „het gevaar van haar gedrag” had ingezien en „haar spijt had betuigd”. Tourorganisator ASO diende eerst ook een aanklacht in, maar trok die volgens persbureau ANP later weer in. „Dit verhaal is buitenproportioneel opgeblazen”, gaf Tour-baas Christian Prudhomme als reden. „Ze deed iets stoms, maar ze is geen terrorist.”