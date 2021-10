Doden en gewonden bij gewelddadig protest in Libanon

In Beiroet zijn donderdag zeker vijf doden en dertig gewonden gevallen bij een demonstratie van Hezbollah en Amal, twee sjiitische politieke partijen. Volgens eerste berichten zou er in de wijk Tayouneh door scherpschutters vanaf de daken op de menigte zijn ingeschoten. Veel gewonden verkeren in kritieke toestand. Wie het vuur opende, is nog niet zeker.

Op sociale media verschenen na de gebeurtenis beelden van aanhoudende vuurgevechten in de Libanese hoofdstad. Daarbij zijn ook zwaardere wapens zoals raketwerpers te zien. Scholen in de omgeving zijn geëvacueerd en het leger is massaal uitgerukt. „Het leger verzoekt burgers om de straten te verlaten en zal het vuur openen op iedere bewapende man”, meldden de Libanese strijdkrachten op hun Twitter-account.

Explosie

De aanhangers van Hezbollah en Amal waren donderdagochtend bijeengekomen voor het Paleis van Justitie om te protesteren tegen rechter Tarek Bitar, die het onderzoek naar de explosie in de haven van Beiroet leidt. Daarbij kwamen vorige zomer meer dan tweehonderd mensen om het leven door de ontploffing van onzorgvuldig opgeslagen ammoniumnitraat, maar veel politieke eindverantwoordelijken blijven tot op de dag van vandaag ongestraft.

Bitar probeert al maanden vooruitgang te boeken in een strafrechtelijk onderzoek tegen enkele ministers en hoge functionarissen, maar wordt telkens gedwarsboomd doordat de personen in kwestie klachten tegen hem indienen. Op deze manier is eerder ook Bitars voorganger van de zaak gehaald.

Het laatste conflict speelt onder meer tussen Bitar en twee oud-ministers van de Amal-partij, Ali Hassan Khalil en Ghazi Zaiter. Bitar vaardigde afgelopen dinsdag zelfs een arrestatiebevel uit tegen Khalil nadat de voormalig minister van Financiën weigerde op te komen dagen voor verhoor. De aanhangers van Amal en Hezbollah stellen dat Bitar het onderzoek „politiseert”. Volgens Hezbollahleider Hassan Nasrallah gebruikt Bitar „het bloed van de slachtoffers [van de explosie] voor politieke belangen”.

Escalatie

De buurt in Beiroet waar de schietpartijen plaatsvonden, ligt op de grens tussen christelijke en sjiitische wijken die in de Libanese Burgeroorlog (1975-1990) lijnrecht tegenover elkaar stonden. Dat maakt het geweld extra gevoelig en versterkt het risico op verdere escalatie, zeker omdat veel Libanese burgers nog altijd lid zijn van milities en wapens in huis hebben.

„Beiroet ziet er vandaag uit als een oorlogsgebied”, twitterde Aya Majzoub, een Libanon-analist van Human Rights Watch die onderzoek doet naar de obstructies in het onderzoek naar de explosie van afgelopen zomer. „Dit is wat er gebeurt als politieke groeperingen die niet ter verantwoording worden geroepen de rechtsstaat onder de voet lopen.”