De verdroging van de Iraakse delta kun je proeven in de melk van de waterbuffels

Damprojecten

En dan was 2021 ook nog eens een buitengewoon droog jaar voor heel de regio. In Iran gingen mensen de straat op om schoon drinkwater te eisen, in Irak steeg het kwik ‘s zomers geregeld boven de vijftig graden en in Syrië werd de grootste droogte in 70 jaar gemeten. In de laatste twee landen alleen al lopen 12 miljoen mensen risico door waterschaarste en teleurstellende oogsten, waarschuwden hulporganisaties deze zomer.

In Irak en Syrië wordt de droogte versterkt door grote damprojecten in Iran en Turkije. Zo zou de in 2020 in werking getreden Ilusu-dam in zuidoost-Turkije de Tigris zelfs zodanig afknijpen dat Irak de helft van haar watervoorziening misloopt, aldus de voormalige Iraakse minister van waterbeheer. “En dit gebeurt niet alleen in Irak”, aldus Asadi. “Kijk maar naar de strijd om water tussen Egypte en Sudan. Overal zien we dat droogte leidt tot een the survival of the fittest .”

Maar volgens Toon Bijnens, een in Irak gevestigde Belgische klimaatactivist en medeoprichter van de actiegroep Save The Tigris, schuift de Iraakse overheid het waterprobleem net iets te vaak af op buitenlandse dammen. „Dat is ook een manier om de eigen verantwoordelijkheid te ontduiken”, stelt hij. „Het grootste probleem is Iraks eigen belabberde waterbeheer. Betere infrastructuur zou echt een verschil kunnen maken, maar komt er telkens niet vanwege corruptie en een totaal gebrek aan langetermijnvisie.”

Toch is Bijnens iets hoopvoller over de toekomst van de moerassen dan Asadi. Tegenover de extreme droogte van dit jaar staan volgens hem de twee relatief gunstige jaren daarvoor. Bovendien valt er volgens hem veel water te besparen met een reeks niet al te gecompliceerde maatregelen, zoals de invoering van spaarzamere landbouwtechnieken, het hergebruik van industrieel water en het opzetten van ontziltingsinstallaties.

Lees ook Hoe Soedan nu er een dam komt óók met de Nijl wil scoren

Ecotoerisme

Ondertussen is het vooral zaak dat de Moerasarabieren niet massaal vertrekken. „Dit ecosysteem is afhankelijk van de mensen die er al duizenden jaren voor zorgen”, zegt Bijnens, die daarom pleit voor kleinschalig ecotoerisme in het gebied om de lokale bevolking economisch perspectief te bieden. „Bijkomend voordeel is dat de Moerasarabieren de bezoekers het nodige kunnen bijbrengen over hoe je met de natuur omgaat. Zeker in Irak is dat geen overbodige luxe.”

Vlak buiten het plaatsje al-Chibayish, de kleine nederzetting in het hart van de moerassen, is Asadi alvast zijn eigen museum begonnen. In een grote rieten hal staan al zijn verzamelingen van de afgelopen zes jaar tentoon gesteld, van oude kano’s en traditionele kleren tot opgezette vogels. Voor de deur van het museum staat een beeld van een waterbuffel, achterin hangen schilderijen van waterbuffels. „Het blijft toch mijn favoriete dier.”

Van de regering heeft Asadi nog geen hulp ontvangen. Sterker nog, vertelt hij, de lokale autoriteiten proberen geld los te peuteren zodra hij buitenlandse bezoekers over de vloer heeft en drijven verder vooral de spot met hem. „Ze snappen niet waarom klimaatverandering belangrijk is”, aldus de activist. „Daarom verspreiden ze roddels dat ik geobsedeerd zou zijn door waterbuffels.”

Het lijkt Asadi weinig te kunnen schelen. „Deze mensen denken dat God de wereld geschapen heeft en de rest dus wel goed komt”, concludeert hij. “Ik denk liever: God heeft ons een stel hersens gegeven zodat we zijn schepping kunnen beschermen.”