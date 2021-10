‘QR-code in ruim een derde van de gevallen niet gecontroleerd’

Sinds 25 september is het voor een bezoek aan onder meer de horeca, bioscopen en sportkantines verplicht om een coronatoegangspas te tonen. Het demissionaire kabinet trok extra geld uit voor toezicht op de controle van coronatoegangsbewijzen door gemeenten. Gemeenten lieten afgelopen maand echter weten niet direct straffen uit te delen aan bedrijven of gasten die bezoekers niet controleren op het coronatoegangsbewijs. Festivalgangers tonen hun QR-code bij de ingang van Afas Live voor aanvang van het Amsterdam Musical Festival. Foto Paul Bergen/ANP

De verschillen tussen de gelegenheden zijn groot: bioscopen, muziekevenementen en theaters controleren in meer dan 80 procent van de gevallen. Sportkantines en cafe’s daarentegen controleren veel minder vaak, respectievelijk in 30 en 55 procent van de gevallen.

Bij ruim een derde van bezoeken aan horeca, bioscopen en andere gelegenheden wordt niet gecontroleerd op een coronatoegangsbewijs, de QR-code met bewijs van vaccinatie, een negatieve test of herstel van het coronavirus. Dat blijkt uit een donderdag gepbliceerd onderzoek van peilbureau I&O Research in opdracht van de NOS.

Welkom in een nieuw blog

In dit blog houdt de redactie van NRC de belangrijkste ontwikkelingen rondom het coronavirus in binnen- en buitenland bij. Woensdag meldde het RIVM het hoogste aantal positieve coronatests in één etmaal tijd sinds eind juli. Bij het RIVM kwamen tussen dinsdag- en woensdagmiddag 3.746 positieve tests binnen. In de ziekenhuizen is nu zo’n twee weken bijna dagelijks een lichte stijging te zien in het aantal opnames.

De Haarlemse voorzieningenrechter bepaalde dat schakers die vanaf vrijdag meedoen aan het NK schaken voor elke wedstrijddag hun coronabewijs moeten laten zien. Zes topschakers, onder wie titelhouder Lucas van Foreest, waren het oneens met de regel en hadden een zaak aangespannen. Het is nog onduidelijk of zij nu alle zes afzien van deelname.

Door inhaalzorg en personeelstekorten kampt driekwart van de Nederlandse huisartsen met een te hoge werkdruk. Dat blijkt uit onderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onder 1.150 huisartsen. De LHV wil dat huisartsen bij toekomstige vaccinatiecampagnes geen rol meer spelen.

Lees ook: Lees hier het coronablog van 12 en 13 oktober terug.