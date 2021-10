Alexandra Radiusprijs voor danseres Floor Eimers (27)

Danseres Floor Eimers (27), tweede soliste van Het Nationale Ballet, heeft donderdagavond de Alexandra Radiusprijs 2021 ontvangen. Naamgeefster Radius overhandigde de prijs, een bedrag van 3000 euro en een kunstwerk, tijdens de voorstelling van Mata Hari. In het juryrapport wordt Eimers ‘een uiterst begaafde danseres met een enorme fysieke kracht, opvallende technische begaafdheid en een uitgesproken toneelpersoonlijkheid’ genoemd. De danseres is blij: “Ik vind het een enorme eer om toegevoegd te worden aan het rijtje fantastische dansers die de prijs voor mij hebben gewonnen.”

Eimers viel de laatste jaren op in diverse rollen, waaronder – tijdens de lockdown – een flitsend optreden in William Forsythes Pas/Parts: scherp, precies, en met de juiste gespeelde nonchalance. In het klassieke werk Paquita was haar sterke sprongtechniek imposant – een kwaliteit waar zij zes jaar geleden haar eerste grote klassieke rol (Myrtha in Giselle) binnensleepte.

Sindsdien ontwikkelde zij zich tot een veelzijdige danseres en werd zij het nieuwe gezicht naar buiten van Het Nationale Ballet. In haar rapport roemt de jury de manier waarop zij die rol van ambassadrice voor de Nederlandse dans invult met interviews en diverse bestuursfuncties. Zo is zij een van de oprichters/bestuursleden van het Dans Talenten Fonds, dat kinderen en jongeren uit sociaal-economisch kwetsbare milieus de kans geeft om een opleiding aan de Nationale Balletacademie te volgen.

Op 31 oktober en 3 november danst Floor Eimers de hoofdrol in de reprise-voorstellingen van ‘Mata Hari’.