Acht uur lang dansen en muziek (tot 24.00) op ADE

Woensdag 15.00 uur

Gashouder. In de riante Gashouder, in het Westerpark in Amsterdam, kan vanaf 14.00 tot 23.59 uur worden gedanst, op de muziek van bekende dj’s, zoals de Belgische Charlotte de Witte. Feestorganisator Awakenings zag de afgelopen periode vele festivals niet doorgaan, en viert hier, op Amsterdam Dance Event zijn wederopstanding.

Om 15.00 uur is de verduisterde zaal al half vol. De Spaanse dj Indira Paganotto en haar apparatuur staan opgesteld op een brede, stalen constructie. Awakenings is er klaar voor: de ijsjeskramen en nu nog lege massagetafels staan opgesteld, er is een chillruimte, er is voedsel en drank in overvloed. Wie eenmaal binnen is, hoeft niet meer naar buiten.

Deze woensdag is de eerste dag van het vijfdaagse ADE, dat dit jaar, na de digitale editie van vorig jaar, weer live gehouden mag worden. Honderden artiesten en duizenden gasten zullen de zalen vullen in Amsterdam, voor alle mogelijke interpretaties van de elektronische (dans)muziek. In de Gashouder draait inmiddels de Deense dj Monoloc die de beats straffer opdraait, de eerste handen gaan de lucht in. Zoals een jongen bij de uitgang spijtig opmerkt: „Het wordt met de minuut leuker.”

De stampvolle Gashouder is veranderd in een tempel waar de god van het ritme wordt verafgood met woeste sprongen, gebrul en gezweet

17.10

Knipperen tegen het daglicht.

17.55

Kopstootbar. Maar de bezoeker wil door, want hoewel deze editie kleiner is dan die van 2019 en eerdere edities, valt in allerhande cafés en clubs van alles mee te maken. In een bar op het Leidseplein geeft het duo Anden een verrassingsoptreden. Hoewel het niet lukt om het handvol bezoekers in beweging te krijgen, spelen de twee Amerikaanse broers een mooie set met eigen tracks, afkomstig van onder andere hun nieuwe album ‘Youth Is Wasted On The Young’. De meanderende elektronica zweeft en vibreert in doorwrochte arrangementen

19.30

Op een Belgisch feestje in Klub Melk, in uitgaansstraat Reguliersdwarstraat, springen de gasten rond. Al is dj Claire Breilly nog geen Charlotte de Witte, haar techno met jaren tachtig-invloed heeft een alternatief geluid, dat blijmoedig wordt ontvangen.

20.40

Het optreden van Weval met het Metropole Orkest, in de uitverkochte Rabozaal, begint ruim twee uur na de aangekondigde 18.30 uur. Want zolang duurt het voordat de kleine duizend bezoekers de vier voorgeschreven hindernissen hebben genomen: QR-code-check, ID-check, entreekaart-check, fouilleren.

Maar dan betreden zo’n vijftig orkestleden, plus een vijftal muzikanten van Weval het podium en begint de magie. Vanaf de heldere Kraftwerk-achtige opening door een eenzame synthesizer, tot de symfonische omhelzing waarin Weval en orkest elkaar vinden. Het duo Weval speelt altijd al een subtiele versie van dance, met micro-verschuivingen in plaats van gedreun. Hier klinkt hun elektronica zo ‘natuurlijk’ dat nauwelijks te horen is wat door wie gespeeld werd: door de keyboards of door de blazers of strijkers. Het publiek juicht voor de trompetsolo en wiegt op de prachtige uitvoeringen van ‘The Weight’ en ‘Changed For The Better’. Momenten van drama, opwinding en ontroerend minimalisme wisselen elkaar af. De dirigent danst met zijn schouders.

Dj Afrojack treedt op tijdens het Amsterdam Musical Festival, een onderdeel van Amsterdam Dance Event (ADE). treedt op tijdens het Amsterdam Musical Festival, een onderdeel van Amsterdam Dance Event (ADE). Foto Paul Bergen/ ANP

21.50

Op dit uur is de Gashouder veranderd in een tempel waar de god van het ritme wordt verafgood met woeste sprongen, gebrul en gezweet, door enkele duizenden danslustigen. Er zijn kolkende vlammen en overdadige rookwolken. Met stampende beats en dictatoriaal klinkende stem-samples, stuurt dj Alignment elk nummer vakkundig naar een hoogtepunt.

Waaiers wapperen, ijsjes smelten. Bij de massagetafels, waar inmiddels een rij staat, worden naakte torso’s liefdevol gekneed. Ondertussen dansen de dansers alsof het topsport is, met fanatieke blik en hoekige armbewegingen. Na de gemiste zwoele zomer, is nu de hete herfst begonnen.

22.50

In Bitterzoet regeert de afrobeat. ‘Amapiano’ (Zulu voor ‘piano’) heet het specifieke genre dat de Zuid-Afrikaanse dj Major League hier presenteert. Amapiano, dat jazz en lounge combineert, blijkt een prikkelende mix van polyfone ritmes en pulserende elektronica. De zaal is zo vol dat er geen onderscheid meer is tussen dansvloer en podium. Hier wordt niet hoekig gedanst, maar vloeiend. Overal draaien, golven en schokken de lichaamsdelen. Er wordt geen afstand gehouden.

