Aantal elektrische auto’s in een jaar tijd met 38 procent toegenomen

Het aantal elektrische auto’s in Nederland is in 2020 met 38 procent toegenomen. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal reden er begin 2021 ruim 273.000 stekkerauto’s door Nederland, wat neer komt op 3,1 procent van de bijna 8,8 miljoen personenauto’s die op dat moment geregistreerd stonden.

Van de vorig jaar nieuw geregistreerde stekkerauto’s was 63 procent volledig elektrisch, wat wil zeggen dat ze enkel een elektromotor hebben en emissievrij zijn. De rest was een zogeheten plug-in hybrid, een auto die naast een elektromotor ook een brandstofmotor heeft. Acht op de tien personenauto’s in Nederland reden aan het begin van 2021 op benzine, 1,5 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal diesels nam in diezelfde periode met ruim 9 procent af.

Subsidie

Hoewel stekkerauto’s populairder zijn geworden onder particulieren hebben de meeste stekkerauto’s een zakelijke eigenaar, zo’n 64 procent. Het aantal zakelijke eigenaren steeg vorig jaar met 55 procent, terwijl het aantal particuliere eigenaren van elektrische auto’s verdubbelde. Het CBS schrijft de gestegen populariteit van stekkerauto’s toe aan de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Hiermee kunnen particulieren subsidie krijgen bij de aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto.

Ook voor zakelijke rijders zijn er regelingen die elektrisch rijden aantrekkelijk maken. Zakelijke rijders met een volledig elektrische auto betalen bijvoorbeeld 8 procent bijtelling, eigenaren van een benzine- of dieselauto 22 procent. Zakelijke elektrische rijders zijn ook vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting.