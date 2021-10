Facebooks zwarte lijst met ‘gevaarlijke individuen en organisaties’ openbaar gemaakt

Facebooks lijst met ‘gevaarlijke individuen en organisaties’ is dinsdagavond openbaar gemaakt door het Amerikaanse journalistieke platform The Intercept. Op de zwarte lijst staan vierduizend namen van groepen en individuen die gedreigd hebben met of betrokken zijn geweest bij bloedvergieten. Facebook zei de lijst niet openbaar te willen maken om zijn medewerkers te beschermen.

De gelekte zwarte lijst is een verzameling van mensen en groeperingen die worden gelinkt aan zaken als terrorisme, haatzaaien, of wat Facebook omschrijft als „gemilitariseerde sociale bewegingen”. Er staan bijvoorbeeld vertakkingen van de terroristische organisatie Al Qaeda op, de extreem-nationalistische groepering Proud Boys, en leden van de Ku Klux Klan.

De lijst is onderdeel van een beleid dat Facebook in 2012 uitrolde, toen het Amerikaanse Congres en de Verenigde Naties zich zorgen begonnen te maken over online rekrutering van terroristen. De Oversight Board, de onafhankelijke raad die adviseert over Facebooks beleid ten aanzien van ongewenste inhoud, adviseerde in augustus om de lijst openbaar te maken. Facebookgebruikers zouden het recht hebben om te weten wanneer ze het risico lopen dat hun account wordt geschorst of hun bericht wordt verwijderd.

In een reactie op het lekken van de zwarte lijst zegt hoge Facebook-bestuurder Brian Fishman op Twitter: „We hebben de lijst niet openbaar gemaakt om juridische risico’s en veiligheidsrisico’s te beperken en groepen niet de mogelijkheid te geven om regels van het platform te omzeilen.” Volgens Fishman is de lijst niet compleet en wordt deze steeds aangevuld.

