VDL-bedrijven vragen personeel verlof op te nemen

Een aantal bedrijven binnen het door een computerhack getroffen industrieconcern VDL heeft werknemers gevraagd of zij verlof willen opnemen om de financiële schade te beperken. Volgens vakbond FNV zijn de verzoeken onder meer gedaan bij de bedrijven VDL ETG en Bus & Coach – waar gezamenlijk zo’n tweeduizend mensen werken.

Een groot deel van het Brabantse maakbedrijf ligt sinds vorige week stil als gevolg van de computerinbraak. De schade loopt in de tientallen miljoenen; VDL behaalde vorig jaar een omzet van 4,7 miljard euro - dat is per week ruim 88 miljoen.

Nu er niet gewerkt kan worden, wordt werknemers gevraagd solidair te zijn, zo zegt vakbondbestuurder Peter Reniers van FNV. „Het verzoek verlof op te nemen is op vrijwillige basis en vanuit het midden-management gericht aan het personeel.” Volgens Reniers zijn de reacties op de werkvloer wisselend. „Sommige leden hebben begrip voor de situatie. Anderen zijn het er juist niet mee eens; zij vinden dat het risico hier te veel bij de werknemer wordt neergelegd. En zeg nou zelf: als het buiten 30 graden is, is zo’n ongeplande vrije dag natuurlijk niet zo erg – maar wat moet je er nou op dit moment mee?”

Vakbondsbestuurder Robert Wonnink van CNV Vakmensen is niet enthousiast over het verzoek aan de werknemers. „Er is een moreel beroep gedaan op het personeel. Daar zijn wij in principe geen voorstander van, en daar zullen wij als collectief nooit voor onderhandelen.”

In een reactie laat een woordvoerder van VDL Groep weten dat vanuit de groep geen verzoek is neergelegd bij werknemers. „Dit sturen wij niet centraal aan. We laten de bedrijven er vrij in hier zelf afspraken over te maken.” Het bedrijf doet geen mededelingen over de aard van de problemen.

Na de hack haalde VDL uit veiligheidsoverwegingen alle eigen systemen offline. Werknemers mogen geen verbinding maken met de bedrijfsnetwerken. Alle computersystemen en e-mailaccounts zijn ook stilgelegd. Op sommige vestigingen wordt het werk nu weer stap voor stap hervat; zo begon VDL NedCar woensdag weer met de autoproductie.

Voor VDL NedCar komt de hack bovenop eerdere problemen

Voor NedCar komt de hack bovenop eerdere zorgen. Er waren al productieproblemen vanwege een tekort aan microchips. De minuren-regeling die daarvoor van kracht was, loopt ook door als gevolg van het computerhack, zo legt CNV-bestuurder Robert Wonnink uit. „Die minurenregeling wil zeggen dat de uren die het personeel nu niet kan werken, later dit jaar ingehaald moeten worden.”

Volgens Wonnink is deze urenregeling overigens grotendeels administratief. „Bij NedCar is afgesproken dat er maximaal 62 minuren mee mogen naar volgend jaar. Gemiddeld zitten werknemers nu al op 140 uur. Als alles zo blijft, vervalt alles boven die 62 uur na 31 januari. Dan is het jammer voor de werkgever.”