Noorwegen krijgt tóch geen groen kabinet

Noorwegen krijgt toch geen groen kabinet. Hoewel de Conservatieven na acht jaar plaatsmaken voor de sociaal-democraten. Toch lijkt het land op korte termijn geen grote omslag te gaan maken in het klimaatbeleid of in de plannen om te blijven boren naar olie of niet.

Deze woensdag kondigt de toekomstige premier Jonas Gahr Støre (61) aan dat hij gaat regeren met een minderheidskabinet bestaande uit zijn Arbeiderspartij en de agrarische en olieminnende Centrum Partij. Hiermee vervliegt voor voorstanders van ferm klimaatbeleid de hoop dat er een koerswijziging komt op het gebied van olieboringen: beide partijen zijn voorstander van het voortzetten van de boringen in de komende decennia.

Even leek die verandering aanstaande: bij de verkiezingen van afgelopen maand wonnen alle groene partijen extra zetels en tijdens de eerste formatiegesprekken zat de milieubewuste Socialistische Linkse Partij (SV) aan tafel. Omdat zij eerder heeft geregeerd met de Arbeiderspartij en anders dan de Milieupartij de Groenen niet bij voorbaat een harde coalitie-eis had gesteld over het oliebeleid, bestond de hoop dat de SV een plekje zou krijgen in de regering. Maar onlangs stapte de partij uit de gesprekken, juist vanwege het gebrekkige klimaatbeleid van de andere partijen.

De komende tijd zal uitwijzen in hoeverre de Arbeiderspartij en de Centrum Partij hun huidige ideeën kunnen volhouden. Niet alleen hebben ze als minderheidskabinet andere partijen nodig, ook groeit de steun voor het stilleggen van olieboringen binnen de Arbeiderspartij – een trend die breder in de samenleving bestaat. De jongerentak van de partij (AUF) heeft hierin een aandeel. De AUF, vooral bekend als doelwit van de aanslag op Utøya, pleit voor een fermer klimaatbeleid dan haar grote broer en demonstreert geregeld tegen olieboringen.

