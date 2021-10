Superman vecht voor klimaat en valt op een man

De nieuwe Superman is politiek bewust, begaan met het klimaat en verliefd op een man. Dat maakte uitgever DC Comics bekend op Coming Out Day, deze maandag. Superman Junior is de zoon van Clark Kent en Lois Lane, de personages die van Superman een iconische strip maakten.

„Clark Kent vervangen door een andere hetero ‘witte redder’ voelde als een gemiste kans”, vertelt schrijver Tom Taylor in een interview. „De nieuwe Superman had problemen uit de echte wereld nodig om als één van de machtigste mensen in de wereld tegen op te staan.” (NRC)