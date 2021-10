Star Trek-acteur William Shatner (90) oudste persoon in de ruimte

De Canadese Star Trek-acteur William Shatner (90) is sinds woensdagmiddag de oudste persoon die ooit in de ruimte is geweest. Hij vertrok woensdag met de tweede toeristische vlucht van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter en multimiljardair Jeff Bezos. De acteur, die in de jaren 60 doorbrak als captain James T. Kirk in Star Trek, was enkele minuten gewichtloos.

Het vorige record stond op naam van Wally Funk, die op 20 juli op 82-jarige leeftijd meereisde met de eerste ruimtevlucht van Blue Origin. Naast haar bevonden toen Bezos, zijn broer Mark en de achttienjarige Nederlander Oliver Daemen zich aan boord van de raket. Daemen werd door zijn deelname de jongste mens ooit in de ruimte.

Naast Shatner reisden woensdag ook de hooggeplaatste Blue Origin-medewerker Audrey Powers, de Australische voormalig NASA-technicus Chris Boshuizen en de Amerikaanse zakenman Glen de Vries mee met de raket. Ze verlieten heel even de dampkring, waarna zij weer terugvielen naar de aarde. Voor Shatner, die in tv- en filmserie Star Trek jarenlange ‘ruimte-ervaring’ opdeed als bevelhebber van ruimteschip USS Enterprise, ging een droom in vervulling. Tegenover de BBC zei de Canadese acteur voor zijn vlucht uit te kijken naar het nieuwe zicht op „die bol” en „haar schoonheid en volharding” te zullen gaan waarderen.

In de toekomst wil Bezos met Blue Origins meer ruimtevluchten mogelijk maken. Hij is niet de enige, ook medemiljardairs Richard Branson en Elon Musk willen ruimtetoerisme tot een succes maken. Branson bereikte met een raket van zijn bedrijf Virgin Galactic in juli al een hoogte van 86 kilometer, Musk verzorgde met SpaceX in september een meerdaagse trip voor een viertal ruimtetoeristen.