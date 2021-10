Staatssecretaris Blokhuis zegt onderzoek naar misstanden in topsport toe

Er komt een breed en onafhankelijk onderzoek naar misstanden in de topsport. Dat heeft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Sport, ChristenUnie) woensdag toegezegd aan de Tweede Kamer. Blokhuis en de Tweede Kamer hebben aanwijzingen dat grensoverschrijdend gedrag niet alleen binnen het turnen, waarover dit voorjaar een geruchtmakend rapport uitkwam, maar ook in andere sporten voorkomt. Het onderzoek wordt volgend jaar gepubliceerd.

Onderzoeksbureau Verinorm, dat ook het rapport over de turnwereld schreef, en de Hogeschool Utrecht gaan het onderzoek uitvoeren. De onderzoekers gaan de cultuur binnen alle 77 bij sportkoepel NOC-NSF aangesloten bonden in kaart brengen. Ze zullen vaststellen of en in hoeverre sporters te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. Eerder deze week vroeg de Tweede Kamer om een onderzoek, omdat onder meer uit de danswereld geluiden klinken dat sporters ook daar te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag.

In mei van dit jaar verscheen in opdracht van turnbond KNGU het rapport Ongelijke Leggers over grensoverschrijdend gedrag in de turnwereld. Daaruit bleek dat met name vrouwelijke turners op grote schaal slachtoffer zijn geworden van onder meer manipulatie en vernedering door trainers en coaches. Maandag liet Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer al weten dat het demissionair kabinet een advies op verzoek van het NOC-NSF steunt om 5.000 euro compensatie te betalen aan een groep oud-turners die te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag. Blokhuis noemde het van belang dat de turners „de erkenning” krijgen „om het hoofdstuk af te sluiten”.

