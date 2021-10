Staatssecretaris Blokhuis: breder onderzoek naar misstanden in topsport

Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid en Sport, ChristenUnie) wil een onafhankelijk onderzoek instellen naar misstanden binnen de topsport. Dat zei Blokhuis woensdagmiddag in de Tweede Kamer, tijdens een debat over de misstanden in de turnwereld. Hiermee komt hij ook tegemoet aan de wens van de Kamer om verder te kijken dan alleen de turnsport. Ook in de danswereld waren recent signalen van grensoverschrijdend gedrag.

Hogeschool Utrecht en onderzoeksbureau Verinorm zouden dat onderzoek kunnen gaan uitvoeren. Verinorm deed ook het onderzoek naar de misstanden in de turnwereld en kwamen eerder dit jaar met het rapport Ongelijke Leggers. Turnsters op hoog niveau kregen jaren te maken met vernedering, isolatie en misbruik. Zo moesten zij met blessures doortrainen, werden ze uitgescholden en buitengesloten door trainers.

Meer ogen in de turnzaal

De onderzoekers van Verinorm deden meerdere aanbevelingen. Ze vinden dat er erkenning en nazorg moet komen voor de slachtoffers. Ook is meer toezicht nodig in de turnzalen, door middel van het ‘meer-ogen-principe’. Op deze manier kunnen trainers niet zomaar hun gang gaan, zonder daarop aangesproken te worden. Blokhuis neemt deze aanbevelingen over en wil de Kamer jaarlijks informeren over de voortgang die wordt geboekt.

Wat is de prijs van een gouden medaille? Die vraag kwam woensdagmiddag meermaals terug in het debat. Voor de turnsters die jarenlang zijn genegeerd, vernederd en misbruikt was die prijs te hoog, vindt de Kamer. Meerdere Kamerleden hebben bedenkingen bij de tegemoetkoming van 5000 euro aan de slachtoffers van sportorganisatie NOC-NSF en turnbond KNGU. „Wat is 5000 euro als je leven is getekend door wat je hebt meegemaakt in je jeugd. Als je iedere dag opstaat met lichamelijke en psychische klachten", aldus Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks).

Blokhuis begrijpt het ongemak. „Ik zie het leed bij de slachtoffers, ik zie dat zij bijvoorbeeld meer dan gemiddeld aanspraak moeten maken op fysiotherapie of psychische hulpverlening en dan moeten zij op een gegeven moment zelf een deel gaan betalen. Dat snijdt je door je ziel.” Tegelijkertijd noemt hij het „ingewikkeld” om deze groep wel tegemoet te komen in de gemaakte kosten en andere groepen, zoals de slachtoffers in de jeugdzorg, niet.