Seks is een feestje voor twee, maar dat zit er nog niet bij iedereen in

Het is 2021. Je zou denken dat mannen onderhand weten dat ook vrouwen en andere mensen met een vagina graag klaarkomen tijdens seks met een ander, en dat voor de meesten penetratie daartoe niet voldoet. Toch staat de vrouw van zestigplus* die een hartenkreet over de onkunde en onwil van mannen stuurde (‘Waarom zijn er nog steeds mannen die geen of weinig moeite willen doen – of is het kunnen – om hun lief te bevredigen?’) niet alleen, zo bleek vorige week al, en ook weer deze week uit de reacties die binnenkwamen. Een 67-jarige vrouw mailde over een „luie minnaar”, die zich graag liet verwennen, snel klaarkwam en dan luid geeuwend naast haar ging liggen, al heeft de ervaring haar inmiddels gelukkig geleerd „dat er mannen zijn die wél volwassen zijn en weten dat vrijen een feestje voor twee is”.

Vorige week opperde S* (man, 44) dat er wellicht sprake is van een generatieverschil: hij denkt dat mannen die zijn opgevoed door feministes meer gericht zijn op het genot van hun vrouwelijke partner. „Ik herken mezelf helemaal niet in het geschetste beeld”, reageerde G* („de zeventig gepasseerd”). „ Als ik als student gesprekken had met medestudenten en broers en zussen, dan stond het genot van beide partners centraal. Bij jonge mannen was het bekend dat vrouwen een goed en geduldig voorspel nodig hadden.” G vermoedt dat de oudere mannen waar S het over heeft een halve of hele generatie jonger zijn dan hij en zijn opgegroeid in een preutsere tijd, „en hun kennis over seksualiteit hebben moeten opdoen via de tv-programma’s van Goedele Liekens” – voor de jongste lezers: een Belgische seksuologe die midden jaren negentig in Nederland een voorlichtingsprogramma maakte voor SBS6 – „waarin zij geduldig uitlegde dat het vooral de zwaarder geschapen mannen zijn die denken dat een vrouw niet meer nodig heeft dan een zo groot mogelijke pik”.

Volgens J* (man, leeftijd onbekend ) begint alles met de opvoeding: „Als vrouwen hun dochters niet vertellen dat ze ervoor moeten zorgen dat ze een orgasme krijgen, en vaders hun zonen niet vertellen dat ze hun vriendin moeten verwennen, verandert er weinig.”

„Voor mijn man (in de vijftig) is seks niet af als hij mij geen orgasme heeft bezorgd”, mailde L*. „Wat mij echter mateloos stoort, is dat in series en films vrouwen klaarkomen door penetratie. De serie Normal People is daar een voorbeeld van. Dat speelt vast een rol.”

M* („Voor mijn 38 jaar ben ik redelijk ervaren met seks”), is vaak genoeg teleurgesteld in bed. „Van mannen die het wel proberen, maar de clitoris stukwrijven in de hoop op een reactie, tot mannen die denken dat harder neuken de oplossing is.” Háár oplossing: het heft in eigen handen nemen. „Is hij wat egoïstisch? Dan eerst een orgasme voordat er geneukt wordt. Mijn oma zei vroeger dat je alleen klaar kon komen als een man je grote liefde is. Ik moet haar ongelijk geven. Zelfs de grootste eikels zijn in staat je klaar te laten komen, maar je moet er wel om vragen.”

Een 27-jarige vrouw had naar aanleiding van de rubriek van vorige week een gesprek met haar vriend, die haar vertelde dat hij meer moeite doet een vrouw te laten klaarkomen als hij verder met haar wil, dan wanneer hij al weet dat het een onenightstand is. „Ik zei hem dat ik dit eigenlijk heel raar vind, omdat je als vrouw de keuze vaak niet hebt om de man niet te laten komen. Dit vanwege de mijns inziens zeer ouderwetse opbouw van heteroseksuele seks.” Zij pleit ervoor af te stappen van het „vaste, beperkende patroon van voorspel-penetratieve seks-soms naspel”: „Ik beleef het meeste plezier aan wat voorspel wordt genoemd, en ik denk met mij de meeste vrouwen. Waarom mag dat niet het hoofdspel zijn? Je zou denken dat we in 2021 verder zouden zijn.”

*Namen bekend bij de redactie.

