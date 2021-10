Schuldenplafond VS definitief verhoogd met 480 miljard dollar

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft dinsdag definitieve goedkeuring gegeven voor de verhoging van het schuldenplafond voor de overheid tot 3 december. Dat melden internationale persbureaus dinsdag. Het plafond wordt met 480 miljard dollar (416 miljard euro) verhoogd naar 29.000 miljard dollar (25.000 miljard euro). Het Huis en de Senaat, samen het Congres, keurden de noodmaatregel zelf eerder al goed, maar in het Huis moest een meerderheid het nog eens worden over de hoogte van het nieuwe schuldenplafond. Die meerderheid kwam er, omdat alle Democraten voor stemden.

Met de noodmaatregel is een zogeheten federale shutdown voorkomen. Daarbij gaan overheidsdiensten op slot, omdat er geen goedkeuring is over een begroting voor het nieuwe boekjaar. Ambtenaren moeten dan met onbetaald verlof, omdat er geen budget meer is om de salarissen te betalen. Volgens minister van Financiën Janet Yellen kan de Amerikaanse regering al voor 18 oktober niet meer aan alle financiële verplichtingen voldoen. President Joe Biden tekent de wetswijziging daarom naar verwachting al voor deze datum.

De tijdelijke verhoging van het schuldenlimiet is een kortetermijnoplossing. Als het Congres na 3 december het schuldenplafond niet opnieuw verhoogt, dan komt de Amerikaanse overheid mogelijk alsnog in financiële problemen. Of het Congres dan instemt met een nieuwe verhoging van het schuldenplafond, is nog niet bekend.

Richard Neal, een Democratische afgevaardigde, zegt dat er „weliswaar een tijdelijke crisis is voorkomen”, maar dat alle Congresleden in december „het land boven de partij moeten verkiezen”. Daarmee doelt hij vooral op de Republikeinen, die allemaal tegen de verhoging van het nieuwe schuldenplafond stemden. Zij vinden dat de Democraten onverantwoorde financiële plannen hebben in de strijd tegen klimaatverandering en op het gebied van investeringen in sociale projecten.

Correctie (13 oktober 2021): In een eerdere versie van dit artikel stond dat er in de VS nog nooit een federale shutdown was voorgekomen. Dat is echter wel zo. Dat is hierboven aangepast.