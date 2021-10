Politie houdt 10 verdachten aan voor productie en handel in drugs

De politie heeft woensdagmorgen bij een grootschalige actie tien mensen aangehouden op verdenking van de productie en handel in synthetische drugs. Zij werden gearresteerd bij doorzoekingen van zestien locaties in Limburg, Noord-Brabant en België. De politie kwam de locaties op het spoor via informatie uit gekraakte EncroChat-, Sky- en Anom-servers.

In totaal doorzocht de politie negen woningen in Limburg (waarvan zes in Weert en één in Maastricht, Roermond en Heerlen), een woning in België en zes loodsen (twee in Maastricht, één in Weert en drie in het Brabantse Someren), waarbij zeven personen werden aangehouden. Tijdens de actie kwam een woning in de Limburgse plaats Grevenbicht in beeld die fungeerde als werkende productielocatie van synthetische drugs. Hier volgden nog eens drie arrestaties.

De grondstoffen, tussenproducten en eindproducten in de productielocatie zijn in beslag genomen. Om welke en hoeveel stoffen het gaat, is nog niet duidelijk. Daarnaast vonden agenten in een van de woningen in Weert een som geld, waarvan de hoogte niet bekend is gemaakt. In totaal deden 170 politiewerkers mee aan de actie.