Onderzoek naar bestorming Capitool stuit op loyaliteit van naasten Trump

Als het recht z’n loop zou krijgen, dan kwamen donderdag en vrijdag vertrouwelingen van Donald Trump getuigen over de bestorming van het Capitool op 6 januari dit jaar. Vier naaste medewerkers van de Amerikaanse ex-president zijn gedagvaard om te getuigen voor een speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden. Een van hen, ideoloog Steven Bannon, heeft via zijn advocaat laten weten dat hij niet zal verschijnen. Twee anderen, Witte-Huisadviseur Kash Patel en Trumps laatste stafchef Mark Meadows zijn volgens de commissie „in gesprek” over hun oproep.

De handelwijze van de vierde getuige, presidentieel Twitter-assistent Dan Scavino, doet vermoeden dat hij niet gewillig zal opdraven; hij hield zich enkele dagen onzichtbaar voor de beambten die hem de dagvaarding probeerden te overhandigen. Volgens tv-zender CNN werd de oproep hem uiteindelijk in Mar-a-Lago, Trumps golfresort in Florida, ter hand gesteld.

Eerder had de commissie al een tiental getuigen gedagvaard, voornamelijk mensen die betrokken waren bij de organisatie van de demonstraties tegen de verkiezingsuitslag. Daarnaast werden welwillende getuigen, zoals de politieagenten die destijds Capitol Hill probeerden te verdedigen, uitgenodigd hun verhaal te doen.

Juridische afwikkeling

Ruim negen maanden nadat tienduizenden Trump-aanhangers op aanmoediging van de toenmalige president optrokken naar het parlementsgebouw in Washington en duizenden van hen het met geweld bestormden, worstelt Amerika nog altijd met de juridische afwikkeling. Honderden mensen zijn gearresteerd op verdenking van het binnendringen van het Capitool, geweldpleging tegen de politie en vernieling. Het aantal veroordelingen is nog op de vingers van twee handen te tellen, en dat zijn vooral mensen die schuld hebben bekend. Het gros zegt niets verkeerds te hebben gedaan.

Lees ook deze reconstructie van ‘6 januari’. Opgestookt door leugens en oorlogsretoriek: bestorming Capitool was allesbehalve spontaan

Daarmee volgen zij, al dan niet bewust, de redenatie van Trump, die volhoudt dat de verkiezingszege hem is ontfutseld en dat hij en niet Joe Biden nu president had moeten zijn. De bestorming van het Capitool was volgens hem een legitieme poging van burgers om de uitslag recht te buigen. Hij heeft op de dag dat het gebeurde, bijna twee uur lang in het Witte Huis naar tv-beelden gekeken van de aanval voordat hij onder druk van verschillende mensen een tweet verzond met het verzoek „vreedzaam te blijven”.

De commissie die ‘6 januari’ onderzoekt, heeft stukken van de vorige regering opgevraagd, die in het Nationaal Archief liggen. Trump heeft bezwaar gemaakt, met een beroep op het gewoonterecht om interne beraadslagingen van de president vertrouwelijk te houden. Biden besloot dat de stukken toch naar de commissie mogen.

‘De hel zal losbarsten’

Hetzelfde executive privilege bracht Trump in stelling om zijn vier oud-medewerkers af te houden van het afleggen van verklaringen en de overdracht van documenten. Zijn advocaten hebben hen per brief opgeroepen niet mee te werken aan het verzoek van de commissie. De advocaat van Bannon verwees op zijn beurt naar het standpunt van Trump en schreef aan de commissie dat zijn cliënt niet wilde meewerken „omdat het executive privilege aan president Trump toebehoort”.

Steve Bannon is al in 2017 opgestapt als adviseur, waarmee het onduidelijk is of hij zich kan beroepen op de voorrechten van een president die hij al meer dan drie jaar niet meer diende. Zijn rol in de bestorming van het Capitool vindt de commissie het onderzoeken waard, omdat hij op 5 januari al tegen leden van het Huis zou hebben gezegd dat „de hel morgen zal losbarsten”.

Pikanter uit staatsrechtelijk oogpunt is de oproep aan Trumps laatste stafchef, Mark Meadows. Hij was op 6 januari in het Witte Huis bij Trump en heeft van daaruit contact gehad met het ministerie van Defensie, maar naar verluidt ook met voorlieden van de paramilitaire organisaties die het voortouw namen bij de bestorming van het Capitool.

De leden van de commissie hebben intussen laten weten dat hun voorzitter aangifte zal moeten doen als de gedagvaarde getuigen deze donderdag en vrijdag niet verschijnen. Het openbaar ministerie moet dan onderzoeken of sprake is van criminal contempt, minachting van het Congres. Volgens CNN hebben verschillende van de eerder gedagvaarde getuigen inmiddels wel meegewerkt, bijvoorbeeld door relevante documenten aan de commissie over te dragen.

Of het OM overgaat tot vervolging is de vraag, dat besluit is uiteindelijk aan de minister. De commissie zou ook een civiele zaak tegen weigerachtige getuigen kunnen aanspannen, maar daarmee slaan ze een lang juridisch pad in. Bij de eerste impeachment-procedure tegen Trump heeft de verantwoordelijke commissie afgezien van slepende procedures om onwillige getuigen te dwingen. Zo lijkt een beproefde tactiek van Trump, via eindeloze bezwaren, beroepen en appèls tijdrekken, ook effectief voor zijn medewerkers.

Alternatieve lezingen

Ondertussen is de geschiedschrijving van de gebeurtenissen van 6 januari even gekleurd als die van de verkiezingsfraude. Vorige week zei oud-vicepresident Mike Pence, de man die de aanhangers van Trump op 6 januari zeiden te willen ‘ophangen’, dat „de media de aandacht van de mislukkingen van Biden proberen af te leiden, door de blik te richten op één januaridag”. De tweede man van de Republikeinse Partij in het Huis, Steve Scalise, weigerde in een interview met Fox News te erkennen dat de verkiezingen niet ‘gestolen’ zijn. In een peiling van het Public Religion Research Institute vorige maand valt het grote verschil in perspectief op tussen Republikeinse en Democratische ondervraagden. Tussen de 53 en 76 procent van de Republikeinen, variërend van gewone conservatieven tot mensen die alleen Fox News of nog veel rechtsere media vertrouwen, denkt dat de bestorming het werk was van linkse activisten.

Mark Meadows — de stafchef Trumps vierde en laatste stafchef. Mark Meadows was daarvoor een van de conservatiefste leden van het Huis van Afgevaardigden, lid van de populistische Tea Party. Als een van de weinigen in de Republikeinse Partij steunde hij de kandidatuur van Trump in een vroeg stadium. Hij toonde zich als stafchef kritisch ten aanzien van de wetenschappers die Trump adviseerden tijdens de coronacrisis. Voormalig Witte-Huis-woordvoerder Stephanie Grisham omschrijft hem in haar boek I’ll take your questions now als „een twaalf op een schaal van vijf voor de ellendigste persoon”.

Steve Bannon — de ideoloog Ideoloog van het witte nationalisme en daarmee een van de architecten van de verkiezingscampagne van Trump in 2016. Steve Bannon was tot dan de baas bij website Breitbart, door hemzelf gekarakteriseerd als het „platform voor alt-right”, een nette naam voor extreemrechts. Hij werd drie maanden voor de verkiezingen aangesteld als campagneleider en moedigde Trump aan vooral de media aan te vallen. „Duisternis is goed”, zei hij na Trumps winst in een interview. „Het is macht.” Trump benoemde hem tot ‘chef strategie’ in het Witte Huis, waar hij in 2017 na zeven maanden vertrok.

Dan Scavino — de Twitter-assistent Zijn formele titel was plaatsvervangend chef van de communicatiestaf en directeur sociale media. Dat laatste was Dan Scavino ook in het campagneteam dat Trump in 2015 bijeenbracht. De voormalige general manager van Trumps golfbaan in Westchester, New York, mocht – naast Trump zelf– als enige ter wereld tikken als @therealdonaldtrump. Scavino hield via sociale media voeling met de harde kern van aanhangers. In het Witte Huis werd hij „de conducteur van de Trump-trein” genoemd. In een profiel omschreef New York Magazine zijn baan als „zorgen dat Trump on-presidentieel blijft”.

Kash Patel — de inlichtingenman Patel heeft in het Witte Huis nooit een hoge functie bekleed, hij was onder meer de naaste medewerker van de tijdelijke baas van de afdeling voor nationale veiligheid. In de laatste weken van de regering-Trump werd zijn naam in verband gebracht met hoge functies bij FBI of CIA. Toenmalig minister van Justitie Bill Barr zou volgens verschillende journalisten tegen de president hebben gezegd dat hij in dat geval onmiddellijk ontslag zou nemen. „Een wandelende ramp”, noemde hij Patel volgens het boek I alone can fix it.