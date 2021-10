Nieuw op streaming week 41: You, I Know What You Did Last Summer en Reservation Dogs

You seizoen 3

Psychopaat Joe Goldberg keert terug in het derde seizoen van de thrillerserie You. Joe is inmiddels getrouwd met Love Quinn. De twee hebben zelfs een kindje. Toch vervalt Joe weer in zijn oude, giftige gedrag: hij raakt geobsedeerd door een nieuwe buurvrouw. Netflix, 10 afleveringen.

I Know What You Did Last Summer

Na het succes van de zelfbewuste slasherfilm Scream kwam er in de jaren negentig een hele lading vergelijkbare films uit. I Know What You Did Last Summer (1997) was daar een van. Amazon geeft de titel nieuw leven met een serie die zich in de moderne tijd afspeelt. Een groep tieners veroorzaakt een dodelijk auto-ongeluk en wordt een jaar later gestalkt door een moordenaar. Tijdens de zoektocht naar deze persoon ontdekken ze duistere geheimen. Amazon Prime Video, 8 afleveringen.

Reservation Dogs

Amerikaanse comedyserie over het leven van vier inheemse tieners uit Oklahoma die een jeugdbende vormen. Ze hopen genoeg geld bij elkaar te krijgen om naar Californië te reizen. Uniek: de cast en crew bestaat vrijwel volledig uit inheemse Amerikanen. Website Vox noemt de serie „baanbrakend en ongelooflijk grappig”. Disney+, 8 afleveringen (wekelijks).

Grace

Britse misdaaderie van de makers van Endeavour Morse. De vrouw van hoofdinspecteur Roy Grace verdween zes jaar geleden spoorloos. Grace krijgt de laatste tijd veel kritiek op zijn werkwijze. Als een oude vriend hem vraagt te adviseren bij een zaak, raakt hij al betrokken bij twee ingewikkelde onderzoeken. NPO Plus, 2 afleveringen.