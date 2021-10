Moam wist grote namen te koppelen aan jong modetalent

Als modestudenten de aandacht trekken met een afstudeerproject, dan gaat het meestal om een collectie. Martijn N., die in 2012 afstudeerde aan het Amsterdam Fashion Institute (Amfi), deed dat met iets wat geen Nederlandse student voor hem had gedaan: hij organiseerde een modetentoonstelling. Gevestigde Nederlandse namen als Frans Molenaar werden er gekoppeld aan jong talent. Moam heette het ambitieuze project, een samentrekking van mode en Amsterdam. N. maakte er zijn merknaam van.

Lees ook: Moam stopt na ophef over directeur Martijn N.

In 2013 volgden een tentoonstelling in samenwerking met fotografiemuseum Foam, Moam & Foam, met wederom een combinatie van bekende en opkomende namen, en een expositie in filmmuseum Eye. Maar Moam zette zich vooral op de kaart met mode. Voor ‘Moam collective’ werden net afgestudeerde modeontwerpers samengebracht die, gecoacht door bekende modeprofessionals, samen een collectie ontwierpen die werd getoond in een groots opgezette show. Tussen 2013 en 2018 werden door Moam vier shows gegeven, een ervan in Eye, een in de onderdoorgang van het Rijksmuseum.

Lees ook: Altijd op jacht: modeman Martijn N. beschuldigd van seksueel misbruik

Aan de vierde collectie werkten voor het eerst ook mode-ontwerpers mee die niet in Nederland waren opgeleid. De wereldberoemde Nederlandse modefotografen Inez van Lamsweerde en Vinoodh Matadin fotografeerden topmodel Doutzen Kroes in 2013 met een sjaal uit de eerste Moam-collectie.

Rookworst-shirts

Vanaf 2013 ontving Moam in totaal 230.000 euro subsidie van verschillende culturele fondsen. Grote bedrijven als Zalando, Disney en Rabobank verbonden zich aan Moam, sinds 2014 een stichting met N. als directeur. Voor HEMA maakte Moam twee collecties, waarvan er een werd gepromoot met een billboardcampagne. Met name de truien en T-shirts met een rookworst erop waren een hit. Vanaf 2018 richtte Moam zich ook op beeldende kunst, met tentoonstellingen in onder meer het Concertgebouw, Paradiso en Artis.

Geruchten over seksueel grensoverschrijdend gedrag door Martijn N. gingen al jaren rond in de Amsterdanse gayscene, maar in de zomer van 2018 beïnvloedde het voor het eerst zijn werk voor Moam. N. was bezig een ambitieus boek samen te stellen voor uitgeverij Mendo. Een groepje modeprofessionals die persoonlijk slachtoffers van N. kenden, en dat zich No (Mo)am noemde, sprak met een aantal van de ruim honderd mensen die aan het fotoboek zouden meewerken. Zeven haakten af. Nadat het bestuur geruchten van Stichting Moam hoorde over grensoverschrijdend gedrag, stelde het de publicatie uit. Omdat geen contact kon worden gemaakt met slachtoffers, verscheen het boek begin 2019 alsnog.

Begin dit jaar, toen het bestuur op de hoogte was gesteld van onderzoek dat NRC en Het Parool deden naar grensoverschrijdend gedrag door N., werd hij op non-actief gesteld. Projecten met Disney en het Nederlands Letterenfonds werden afgeblazen – literatuur was het nieuwste cultuurgebied waarop Moam zich richtte. Het kantoor van Moam werd deze zomer gesloten. Woensdag werd bekend dat de stichting ophoudt te bestaan.