Moam stopt na ophef over directeur Martijn N.

Cultureel platform Moam in Amsterdam houdt op te bestaan. Dat heeft het bestuur van de stichting woensdagmiddag in een verklaring aan relaties laten weten.

Moam raakte in maart in opspraak na berichten over directeur Martijn N. in Het Parool en NRC. Na gezamenlijk onderzoek van beide kranten beschuldigden 28 mannen de 33-jarige N. van gewelddadig en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Elf van hen waren tijdens het contact met N. minderjarig.

Voor het Moam-bestuur waren de berichten aanleiding om de directeur op non-actief te zetten en te laten onderzoeken of hij zich in zijn hoedanigheid van directeur ook aan normoverschrijdend gedrag schuldig had gemaakt.

Volgens het forensisch onderzoeksbureau Integis uit Haarlem, dat dertien (oud-)betrokkenen bij de stichting interviewde, was sprake van een „onveilige werkomgeving”. Diverse stagiaires en medewerkers gaven aan dat langdurig sprake was van „schelden, kleineren en manipuleren” door de directeur. Een niet genoemd aantal medewerkers moest door het gedrag van N. in therapie, aldus de samenvatting van een op 14 juli gedateerd onderzoeksrapport.

Het Moam-bestuur vond het rapport aanleiding om de samenwerking met N. definitief te verbreken, staat in de woensdag verstuurde verklaring. Eerder kwam het bestuur al tot de conclusie dat voor de stichting sowieso geen toekomst meer was. Alle instellingen en sponsors met wie Moam afspraken had over tentoonstellingen en manifestaties trokken zich na de berichten over N. terug.

Door het stilvallen van de inkomsten zag het bestuur zich genoodzaakt het kantoor van Moam afgelopen zomer te sluiten en afscheid te nemen van de medewerkers. Voor de afwikkeling van lopende zaken is nu alleen nog een zzp’er aan het werk. Het bestuur staakt de activiteiten van de stichting en liquideert die, staat in de verklaring.

Klachten over gedrag

Drie (oud-)medewerkers vertelden Integis dat zij bij een inmiddels voormalig bestuurslid klaagden over het gedrag van N. Het betreffende bestuurslid ontkent dat. Over grensoverschrijdend gedrag van N. in zijn rol als directeur zegt het bestuur nooit te zijn geïnformeerd door medewerkers. „Als wij bekend waren geweest met hetgeen in het rapport staat beschreven, hadden wij zeker maatregelen getroffen.”

Het bestuur betreurt dat „diegenen die het betrof niet met hun ervaringen de weg naar het bestuur hebben kunnen vinden”. Oud-medewerkers die behoefte voelen om hun ervaringen bij de stichting te delen, kunnen zich bij het bestuur melden voor een gesprek.

Een onbekend aantal mannen heeft bij de Amsterdamse politie aangifte gedaan tegen N. De officier die de zaak behandelt, zegt dat de modeman nog als verdachte geldt en het onderzoek tegen hem nog zo’n twee maanden duurt.

Moam is in 2014 opgericht door N. Het platform trok de aandacht met modeshows met jonge ontwerpers en later ook tentoonstellingen met beeldend kunstenaars, fotografen en schrijvers. Het Amerikaanse zakenblad Forbes schaarde N. in 2018 onder de dertig succesvolste jonge ondernemers van Europa.

Diverse culturele fondsen verleenden N. en Moam subsidie. Tal van grote bedrijven en goede doelen, zoals Hema, Rabobank, KLM, Zalando, Rode Kruis en het Nationaal Comité 4 en 5 mei, werkten met de stichting samen of sponsorden die. Het Rijksmuseum, Artis en het Concertgebouw fungeerden als podium en tientallen bekende cultuurmakers deden aan projecten mee.

Martijn N. is via zijn advocaat gevraagd om een reactie. Hij heeft niet gereageerd.