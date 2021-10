Man verdacht van voorbereiden moordaanslag op premier Rutte

Afgelopen zomer is een 22-jarige Amsterdammer gearresteerd op verdenking van het beramen van een moordaanslag op demissionair premier Mark Rutte (VVD). Yavuz O. moet volgende week woensdag voor de rechtbank in Den Haag verschijnen omdat justitie hem verdenkt van bedreiging, opruiing met terroristisch oogmerk en het beramen van een moordaanslag. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. O. was actief in het Telegram-kanaal De Bataafse Republiek, dat maandag is gesloten door het OM.

Op de Telegram-kanalen circuleerden complottheorieën en bedreigingen tegen verschillende bestuurders, onder wie Rutte, de burgemeester van Bodegraven en RIVM-directeur Jaap van Dissel. Volgens de tenlastelegging schreef O. in de groepschat dat hij op zoek was naar wapens en schutters. Ook suggereerde hij over een aanslag op Rutte vanuit een auto. „Raam open. Gun naar buiten. En knallen maar”, schreef hij onder meer in december vorig jaar. Een klein halfjaar later voorspelde hij dat er een „burgeroorlog” zou komen.

O. spoorde daarnaast andere groepsgebruikers aan „het parlement te bestormen” en „met dodelijk geweld die zooi op [te] ruimen”. Even later schreef hij in het groepskanaal op zoek te zijn naar „strijders”. „Serieuze mensen die dat willen doen. Die het zat zijn en hun vrijheid eisen.” O. stelde niet op zoek te zijn naar „demonstranten” maar naar „revolutionairen”. Justitie verdenkt hem van het voorbereiden van een aanslag op meerdere politici, onder wie Rutte.