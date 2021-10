Kritiek en lof voor Sally Rooney om Israëlboycot wegens ‘apartheid’

Om haar solidariteit met het Palestijnse volk in ,,hun strijd voor vrijheid, gerechtigheid en gelijkheid” kracht bij te zetten, liet bestsellerauteur Sally Rooney (30) dinsdag via haar agentschap naar buiten brengen dat haar roman Prachtige wereld, waar ben je? niet in Israël mag worden uitgegeven.

Rooney weigerde een aanbod van Modan, de Israëlische uitgever die haar vorige twee boeken Normale mensen en Gesprekken met vrienden in het Hebreeuws uitbracht. De Ierse auteur, razend populair onder twintigers en dertigers, heeft zich eerder uitgesproken voor de rechten van Palestijnen en voor de zogenaamde BDS (boycot, desinvestering en sancties) beweging, die pleit voor een boycot van Israëlische instellingen wegens vermeende mensenrechtenschendingen tegen de Palestijnen.

Toch liet zij haar eerdere boeken wel in het Hebreeuws vertalen. voor haar afweging nu verwijst Rooney naar twee rapporten van mensenrechtenorganisaties die oordelen dat „Israëls systeem van raciale dominantie en segregatie van Palestijnen voldoet aan de definitie van apartheid onder internationaal recht”.

Antisemitisme

In Israël wordt met boosheid gereageerd op het besluit van de populaire auteur. „Waarom zou je haar überhaupt lezen?” twitterde een Israëlische minister, die Rooney beschuldigde van antisemitisme. Een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde haar beslissing „kleingeestig”. „Er is iets inherent verkeerds aan een intellectueel die weigert in gesprek te gaan”, zei een woordvoerder in The Telegraph. In eerste instantie werd bericht dat de auteur tegen een Hebreeuwse vertaling was. Rooney verklaarde echter „vereerd” te zijn als ook haar laatste boek zou worden vertaald in het Hebreeuws, zolang dat niet door een uitgever in Israël zou gebeuren. Critici betwijfelen overigens hoe realistisch die voorwaarde is, aangezien de grootste markt voor Hebreeuwse vertalingen in Israël is. Palestijnse organisaties toonden zich verheugd over Rooneys stellingname.

Rooney is niet de eerste beroemde auteur die Israël boycot. Alice Walker weigerde in 2012 haar bestseller De kleur paars te laten vertalen naar het Hebreeuws. Ook diverse podiumartiesten hebben geweigerd in Israël op te treden wegens de situatie in de Palestijnse gebieden.