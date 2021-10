Enthousiast, met een zak vol herfstspullen, stap ik de superdiverse basisschool in Breda binnen. Aan mij vandaag weer de prachtige taak om meertalige nieuwkomers te ondersteunen in hun taalontwikkeling. Nieuwsgierig kijkt het groepje kleuters naar de herfstbladeren, kastanjes, eikels en beukennootjes die ik op tafel leg. We praten over de herfst en de natuur en oefenen met de woorden. Als ik het Afghaanse meisje vraag of zij weet wat de ruwe, stekelige bolster van de kastanje is, zegt ze: „Ja, de corona.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl