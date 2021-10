Jaar jeugddetentie voor bedreiger schrijfster Lale Gül

De bedreiger van schrijfster Lale Gül is veroordeeld tot twaalf maanden jeugddetentie, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Ook mag de 19-jarige Oguz Ö. niet meer op sociale media en heeft hij een contactverbod met Gül. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam woensdag bepaald. Ö. stond terecht vanwege het bedreigen van publiciste Gül. Hij zat daarvoor al ruim een halfjaar vast. Eerder had het Openbaar Ministerie (OM) twaalf maanden jeugddetentie geëist.

De rechter sprak van zeer ernstige bedreigingen aan het adres van „een vertolker van het vrije woord”. Dat Ö zich niet bewust was van de gevolgen van de bedreigingen – Gül moest onderduiken en durfde niet meer alleen over straat – weegt de rechter mee in het vonnis. Bij de uitspraak houdt de rechter rekening met persoonlijkheidstoornissen – bij Ö. is onder meer autisme vastgesteld. Eind oktober zit zijn celstraf erop en moet hij naar een kliniek waar hij intensieve behandeling krijgt.

In april werd Ö. gearresteerd nadat hij Gül een maand lang online had bedreigd. Justitie had eind september een jaar jeugddetentie geëist. Het OM achtte hem geradicaliseerd en verdacht Ö. ervan Gül te hebben bedreigd met terroristisch motief. Ook had justitie een locatieverbod voor Amsterdam geëist, maar de rechter vindt dat „te verstrekkend” en bovendien lastig te handhaven.

Lale Gül verwierf bekendheid na de publicatie van haar islam-kritische boek Ik ga leven in februari van dit jaar. Daarin beschrijft ze haar jeugd en opvoeding in een conservatief-religieus gezin in Amsterdam-West. Na haar literaire debuut heeft Gül veel te maken gehad met bedreigingen uit de islamitische achterban. Ze moest onderduiken en werd beschermd door de Amsterdamse politie.