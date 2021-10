‘Geluk zit in een drijfbandje’, staat er op de muur van de babyspa

Een baby moet ook weleens ontspannen. Sinds een jaar of drie kun je daarvoor terecht bij De Baby Spa van Diana Sewambar (42). Zij was kraamverzorgster, maar stopte daarmee toen ze zelf een dochtertje kreeg. Enige jaren later besloot ze haar droom waar te maken en toverde een winkelpandje in IJsselmonde, Rotterdam, om tot wellnesscentrum voor baby’s. „Het was toen de derde babyspa van Nederland, nu zijn er zeker vijftig.” Sewamber lacht: „Maar wij blijven de beste, de leukste én de gezelligste.”

De lichte ruimte met turquoise accenten is op babytemperatuur – lekker warm. Op muren, T-shirts van medewerkers en drijfbanden staan teksten, van ‘Born to float’ (op de balie) tot een wolk met woorden als ‘liefde’, ‘float’, ‘ moeder’ en ‘zen’ (op de muur).

Twee vriendinnen uit Sassenheim zitten aan de rand van een kunststof kuip. Jessica van Oorschot (28, zwarte leren broek) drinkt een kopje thee terwijl baby Nate (9 maanden) in een band op een blauwe plastic krokodil sabbelt. Door een raampje in het bad zie je zijn beentjes, spartelend tussen de bubbels.

Sewambar ontvangt maximaal drie tot vier baby’s per uur. „Ik heb één begeleider per twee bezoekers. Ze helpen de ouders en maken het kleintje het naar de zin, geven bijvoorbeeld een speentje.” Haar medewerkers traint ze zelf. Ze leert ze de baby vasthouden en andere kraamtechnieken. Ook op andere fronten is Sewambar actief. Met haar marketingteam bedacht ze arrangementen als ‘Funfloat’, ‘Vriendjesdate’ en, voor ’s avonds, de ‘Slaapzachtsessie’.

Achter een schuifwand zitten Nanda (30) en Niels (29) Meijer uit Oud-Beijerland bij Spencer (12 weken) die aan een nekband met opschrift ‘Mijn eerste sprong in het diepe’ in de mini-jacuzzi dobbert. „Het is rustgevend voor hem, omdat hij heerlijk gewichtloos drijft”, zegt Sewambar. „Ik noem dat het baarmoedereffect.”

Deze baby kreeg zijn uurtje spa als kraamcadeau. „Is het leuk, Spencey?” Vader Niels houdt zijn handje vast. Wat pas écht leuk lijkt, is de roze neonverlichting met ‘Geluk zit in een drijfbandje’: telkens gaan Spencers grote blauwe ogen naar de muur.

„Hee kanjer, was het lekker?” Een medewerkster helpt met hem uit bad tillen. De babymassage die volgt, is te veel voor hem. Spencer zet het op een huilen. Babyalarm! Nanda Meijer gaat hem snel voeden in de ‘mom room’.

Intussen heeft Nate in zijn zwemluier gepoept. Gelukkig wordt het water na afloop ververst en het badje ontsmet. Sewambar: „Vorig jaar verbruikten we 1,7 miljoen liter.”

Zijn moeder krijgt een beknopte cursus babymassage. Terwijl ze haar vingertoppen voorzichtig op zijn rugje laat neerkomen, grijpt Nate naar de fles massageolie die gebruikt wordt bij buikkrampjes.

Sewambar: „Ik ben supertrots op jullie. Én het badje, én de massage. Nu mag je z’n buikje afstrijken en dan zijn jullie klaar. Flesje, slapen, hatseflats!”