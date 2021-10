Een taststok voor slechtzienden die helpt snel te navigeren

De witte taststok die sommige mensen met een visuele beperking gebruiken, heeft nu een nieuwe hightech variant die gebruikers in de toekomst kan helpen navigeren en hun loopsnelheid kan verhogen. Oude ondersteunende technologieën op de taststok vertraagden de loopsnelheid juist.

Deze geüpdatete versie, de Augmented Cane, stuurt gebruikers in de juiste richting door de stok naar links en rechts te bewegen op basis van gegevens uit de omgeving. De onderzoekers, onder leiding van Patrick Slade van Stanford University, publiceerden de resultaten deze woensdag in het blad Science Robotics.

Meer dan 250 miljoen mensen wereldwijd hebben een vorm van een visuele beperking. De witte taststok en blindegeleidehond worden nu vaak ingezet om hen te helpen navigeren. Honden begeleiden mensen om obstakels en andere personen heen, maar hun inzetbaarheid is beperkt door hun hoge trainingskosten. De witte taststok help de gebruiker de omgeving te verkennen door de ondergrond waarop de gebruiker loopt en objecten in de omgeving aan te raken. In een bekende omgeving kan de gebruiker de lijn van een herkenbare muur of grasveld volgen om zo de weg naar bijvoorbeeld huis te vinden.

Het prototype van de nieuwe hightech taststok. Foto Science Robotics

Onbekend terrein

Zowel honden als taststokken hebben zo hun beperkingen. De gebruiker van de standaardstok kan geen obstakels verder dan de lengte van de stok waarnemen en zowel de stok als de hond kan niet helpen navigeren in een nog onbekend terrein.

De onderzoekers ontwierpen een variant van de witte taststok, een onderzoeksprototype, waarmee dat nu dus wel kan, zónder dat de loopsnelheid daarbij vertraagt. Er bestonden wel al technieken om gebruikers te helpen navigeren door een onbekende omgeving en om personen te waarschuwen voor verre obstakels. gps werd al ingezet om te navigeren en lasertechnologie , gemonteerd aan de stok of aan het lichaam, waarschuwt voor objecten in de buurt. Camera’s konden al, met behulp van kunstmatige intelligentie, bepaalde objecten in het verkeer herkennen. Alleen: die technieken verlaagden de loopsnelheid aanzienlijk. Het kost de gebruiker tijd om de verschillende soorten gegevens te interpreteren die binnenkomen via audio of vibratie in de stok. Ook is de fysieke belasting vaak hoog. De loopsnelheid van mensen met stok én lasertechnologie ligt gemiddeld 36 procent lager dan die van mensen met een standaard taststok. Dat bleek uit een eerder experiment uitgevoerd door andere onderzoekers in een lab met obstakels. Loopsnelheid van mensen met een visuele beperking is volgens de onderzoekers belangrijk, omdat het de mobiliteit beïnvloedt.

Een gemotoriseerd wiel stuurt de gebruiker in de juiste richting

Het nieuwe prototype versnelt juist de loopsnelheid, in vergelijking met de standaardstok, door niet alleen te communiceren via audio en vibratie, maar voornamelijk door de gebruiker letterlijk te sturen. De wandelstok verzamelt gegevens over de omgeving met onder andere een camera, gps en afstandstechnologie. Een draagbare microcontroller in de stok ontvangt de gegevens en stippelt een navigatieplan uit. Een gemotoriseerd wiel aan het uiteinde van de stok stuurt de gebruiker in de juiste richting. Zo hoeft de gebruiker niet eerst zelf allerlei verschillende soorten gegevens te interpreteren. De gebruiker kan de sturing uitzetten en zelf de loopsnelheid bepalen. De stok weegt één kilogram.

De onderzoekers lieten twaalf geblinddoekte proefpersonen langs obstakels navigeren door gangen. Ze vergeleken hun loopgedrag wanneer ze een standaard taststok gebruikten met wanneer ze de hightech variant in handen hadden. Met de nieuwe hightech taststok liepen ze gemiddeld 18 procent sneller dan proefpersonen met een traditionele stok. De personen met de hightech stok hadden ook aanzienlijk minder botsingen en de navigatie werkte nauwkeuriger. Ook liepen gebruikers met de high techstok soepeler om obstakels heen. Technische verbeteringen en uitgebreidere experimenten met een diverse groep mensen met een verminderd gezichtsvermogen zijn nog nodig voor de technologie kan worden ingezet voor dagelijks gebruik.