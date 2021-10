Coolblue stelt beursgang uit om ‘onzekerheid op de financiële markten’ – welke onzekerheid, vragen analisten zich af

Bij Pieter Zwart kon er woensdag even geen glimlach vanaf. Nog geen twee weken nadat de oprichter van webwinkel Coolblue aankondigde zijn bedrijf naar de beurs te brengen, moest de ondernemer die plannen alweer afblazen. De reden is „de huidige onzekerheid op de financiële markten”, legde Zwart woensdagochtend in een korte videoboodschap uit op Twitter. Die „schrikt potentiële investeerders af”.

Coolblue stelt de beursnotering daarom „tot nader order” uit. „Met name als het gaat om nieuwe beursgangen in de e-commerce” is volgens Zwart het klimaat op de beurs niet goed. De topman laat verder weten „het volste vertrouwen” te hebben dat zijn bedrijf, dat in reclames stelt alles te doen voor een lachende klant, „op de juiste koers” zit.

Coolblue werd in 1999 opgericht door Pieter Zwart, Paul de Jong en Bart Kuijpers en is vooral groot in de verkoop van consumentenelektronica in Nederland en België. Naar de beursgang van Coolblue (omzet in 2020: 2 miljard euro, brutowinst: 114 miljoen euro) werd al langere tijd uitgekeken. Al in februari van dit jaar stelde investeerder HAL, die voor 49 procent eigenaar is van het bedrijf, de mogelijkheden voor zo’n verkoopproces te onderzoeken.

150 miljoen euro

De formele aankondiging volgde uiteindelijk op 1 oktober. In een uitgebreide verklaring maakte het concern toen bekend nog diezelfde maand een notering aan de Amsterdamse beurs te willen. Voor een deel zou het gaan om de verkoop van aandelen van eigenaren Zwart en HAL, maar Coolblue wilde ook nieuwe stukken uitgeven. Daarmee hoopte het bedrijf 150 miljoen euro aan vers kapitaal op te halen, bedoeld om meer fysieke winkels te openen in België en Nederland, en de vorig jaar opgestarte activiteiten in Duitsland uit te breiden.

Volgens kenners mikte Coolblue daarmee op een waardering van 3 tot 4 miljard euro, al waren er ook „uitschieters tot maximaal 6 miljard euro”, zo schreef Het Financieele Dagblad (FD) op basis van ingewijden. Een hoge waardering, meent beursanalist Nico Inberg van deandeelhouder.nl. Tegen zulke prijzen was Coolblue een van de grootste Nederlandse beursgangen van het jaar geweest.

De afgelopen weken maakten de begeleidende bankiers een ronde langs mogelijk geïnteresseerde beleggers, aldus Inberg. „Die hebben waarschijnlijk gezegd: je zit helemaal verkeerd met je 4 miljard. Dat gaan we niet betalen.” Dat denkt ook analist Michiel Declercq, die onder meer HAL volgt bij KBC Securities. „Zoals ik het zie was er niet heel veel interesse van de investeerderskant.”

Ongeloofwaardige uitleg

De uitleg dat in twaalf dagen de situatie op de bredere financiële markten compleet is omgeslagen, vinden analisten ongeloofwaardig. Inberg wijst erop dat de AEX nog altijd rond de 780 punten koerst, nog geen 3 procent minder dan op de piek van eind september. Een verklaring ligt volgens hem eerder in het feit dat het sentiment rond specifiek webwinkels de laatste tijd minder is. „De beurswaardering en prestaties van dit soort bedrijven gaat gewoon even minder”, zegt Ingberg. „Dat is ook logisch: de winkels zijn weer open, ze kampen met problemen in de toeleveringsketen, er is weinig personeel.”

Datzelfde ziet ook Fernand de Boer, analist bij Degroof Petercam. Hij wijst erop dat dinsdag nog de koersen van de Britse e-commercebedrijven Asos en The Hut Group (THG) onderuitgingen na het presenteren van tegenvallende cijfers. Dergelijke negatieve sentimenten in de markt kunnen volgens De Boer wellicht hebben meegespeeld bij de beslissing van Coolblue om de beursgang nog even door te schuiven.

„Je moet je realiseren dat bedrijven vaak op de markt komen als het beursklimaat ongelofelijk gezond is. Vaak op een piek”, zegt De Boer. „Dan is er altijd het risico dat het net eventjes tegenvalt. Timing is dan heel belangrijk, wil je een goede opbrengst hebben.” Al is het volgens De Boer wel „opmerkelijk” dat Coolblue nu zegt dat de situatie „in twee weken totaal veranderd is”.

Tekort aan bezorgers

Wat volgens de analisten niet helpt, is dat Coolblue zelf ook recent negatief het nieuws haalde. Het FD schreef vorige week dat de zaken er bij de webwinkel voor het beursdebuut niet rooskleurig voor stonden. Uit niet-openabre rapporten die de krant heeft ingezien zou blijken dat het bedrijf kampt met een tekort aan bezorgers en dat het te weinig personeel heeft in het distributiecentrum in Tilburg, waardoor de winst de afgelopen maanden hard is gedaald.

Gunstig voor Coolblue is dat het bedrijf de ruimte heeft om af te wachten, aldus De Boer. Het bedrijf wil 150 miljoen ophalen, maar dat bedrag kunnen ze volgens de analist „ook via een andere weg wel financieren”. Bovendien hoeft ook mede-eigenaar HAL niet per se nu te verkopen: de investeerder verkocht onlangs voor miljarden optiekketen GrandVision en „zit dus niet per se op nog meer contanten te wachten”, stelt hij. „Het is dus niet hartstikke nodig om die beursgang nú te doen. Ze kunnen het ook uitstellen tot het optimale moment.”

Coolblue-topman Pieter Zwart wil geen verder commentaar geven, laat hij weten via Whatsapp. „Ik ben vandaag even heel erg druk.”