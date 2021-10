Coolblue stelt beursgang ‘tot nader order’ uit

Webwinkel Coolblue stelt de beursgang van het bedrijf „tot nader order” uit. Dat meldt topman Pieter Zwart woensdag in een korte videoboodschap op Twitter. „De huidige onzekerheid op de financiële markten schrikt potentiële investeerders af”, zegt Zwart. Nog geen twee weken geleden maakte Coolblue bekend naar de beurs te gaan.

„Met name als het gaat om nieuwe beursgangen in de e-commerce”, is volgens Zwart het klimaat op de beurs niet goed. De topman laat verder weten „het volste vertrouwen” te hebben dat zijn bedrijf „op de juiste koers” zit. Hij bedankt in de videoboodschap zijn medewerkers voor alle voorbereidingen voor de beursgang.

Coolblue is voor bijna 49 procent in handen van investeerder HAL, dat eveneens in een verklaring laat weten dat de beursgang van de webwinkel door „tegenvallende marktomstandigheden” wordt uitgesteld. Topman Zwart heeft ongeveer de helft van de aandelen Coolblue in bezit.

Personeelstekort

Het Finacieele Dagblad schreef vorige week dat de zaken er bij de webwinkel voor het beursdebuut niet rooskleurig voor stonden. Uit niet-publieke rapporten die het FD heeft ingezien zou blijken dat het bedrijf kampt met een tekort aan bezorgers en te weinig personeel heeft in het distributiecentrum in Tilburg, waardoor de winst de afgelopen maanden hard is gedaald.

Het doel van de beursgang was om 150 miljoen euro op te halen. Hiervoor zouden nieuwe aandelen worden uitgegeven en bestaande aandeelhouders tussen de 20 en 30 procent van hun stukken verkopen. Coolblue wilde het op te halen geld gaan gebruiken om meer fysieke winkels te openen in België en Nederland, en de activiteiten in Duitsland uit te breiden.

