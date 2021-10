AD-verslaggever opgepakt tijdens protest Extinction Rebellion

AD-journalist en oud-hoofdredacteur Hans Nijenhuis is woensdagochtend opgepakt tijdens een protest van klimaatactivistengroep Extinction Rebellion in Den Haag, meldt de krant. De verslaggever was voor een artikel op pad met de groep activisten, die meerdere wegen wilden blokkeren in Den Haag. Ook persfotograaf Marco de Swart is woensdag opgepakt.

Extinction Rebellion houdt deze week meerdere acties. Vandaag was de groep actievoerders van plan om rond 11.15 uur de Utrechtsebaan in Den Haag te blokkeren, maar de groep werd onderweg staande gehouden door de politie. Omdat Nijenhuis in de auto zat bij vermoedelijke activisten, werd hij samen met hen aangehouden. Hij werd meegenomen naar het politiebureau met zijn handen vastgebonden in tiewraps. Twee uur later, toen de politie had vastgesteld dat hij journalist en geen activist is, mocht hij weer vertrekken.

Maandagmiddag werd ook Volkskrant-journalist Mac van Dinther tijdens een protest van Extinction Rebellion door de politie opgepakt, vanwege „belemmering en belediging van agenten”, zei de politie toen. Hij zat vier uur lang vast. Aan het begin van de avond kwam de journalist weer vrij. Hij werd verdacht van het beledigen van een politieagent, maar het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om niet tot vervolging overgegaan.