Wybren van Haga: ‘Forum voor Democratie zoekt de ophef, daar heb ik niets mee’

Er staat een elektrische Audi aan de laadpaal voor de deur van Sjopperdepop BV, het vastgoedbedrijf van Wybren van Haga. Op het dak van het kantoor liggen zonnepanelen.

Nee, bezweert Van Haga, hij is echt geen ander mens geworden sinds zijn vertrek bij Forum voor Democratie in mei van dit jaar. Het was zijn tweede afscheid: in 2019 zette de VVD hem uit de fractie, omdat hij zich als Kamerlid met zijn vastgoedactiviteiten bleef bemoeien. In zijn denken, zegt hij zelf, is hij al die tijd hetzelfde gebleven. „Een cultureel-conservatieve klassieke liberaal.”

Alleen: pas nu is hij als Kamerlid écht eigen baas. Met Olaf Ephraim en Hans Smolders, de twee Tweede Kamerleden die met hem bij FVD opstapten, richtte Van Haga deze zomer een nieuwe partij op: Belang van Nederland (BVNL). Het moet „een volwassen partij” worden, zegt Van Haga, zonder FVD-toestanden. Volgend jaar wil hij al meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Wybren van Haga (1967) studeerde na het gymnasium elektrotechniek en rechtsgeleerdheid, en ging even in militaire dienst. Hij werkte als ingenieur voor Shell, onderneemt sinds 2002 in de zorg, ict en zonnepanelen en bezat ruim honderd panden. Van Haga is sinds 2017 lid van de Tweede Kamer. Hij begon bij de VVD, maar werd in september 2019 uit de fractie gezet. Hij ging door als eenmansfractie, maar werd al snel lid van FVD en stapte eind 2020 ook officieel over naar de FVD-fractie. Voor Forum werd hij in maart herkozen, maar in mei splitste hij zich af. In de zomer richtte hij Belang van Nederland op.

Van Haga was „met een hug” bij Forum vertrokken, zei partijleider Thierry Baudet na de breuk. Een maand later noemde hij Van Haga „corrupt” en „omkoopbaar”. Die spanning is ook in het parlement voelbaar. In het oude Tweede Kamergebouw, waar Van Haga en de FVD-fractie een gang deelden, verscheen kort na de breuk een beeld van een uil, de ogen gericht op de fractie van Van Haga. Een verwijzing naar de Uil van Minerva? Van Haga weet het niet, maar in het nieuwe Kamergebouw heeft hij voor de zekerheid een andere plek in het gebouw geregeld, weg van Forum.

Het hoofdstuk FVD is daarmee afgesloten als het aan hem ligt. Maar er moeten nog wat misverstanden uit de wereld geholpen worden. Dat hij nog steeds gezien wordt als hét gezicht van de coronascepsis waarmee FVD acht zetels behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen, bijvoorbeeld. Zo simpel, zegt hij, is het allemaal niet.

U hebt zich niet laten vaccineren?

„Nee. Als de risico-afweging van het vaccin gunstig uitvalt, moet je vooral zelf vrijwillig dat vaccin nemen. Toevallig heb ik in mijn nabijheid mensen die een immuundeficiëntie hebben. Die nemen in overleg met hun arts een vaccin. Hartstikke goed. Zolang we het maar niet gaan verplichten.”

Zo genuanceerd klonk Forum voor Democratie niet op campagne.

„Ik ben geen centimeter veranderd in mijn coronastandpunt. Ik vertel nog steeds hetzelfde verhaal en daar is niets aan veranderd. Stoppen met de maatregelen, kwetsbaren beschermen, IC-capaciteit opschalen, vrijwillig een vaccin nemen als je dat wilt.”

Onderschrijft u nog steeds de lezing dat het vaccin ‘een belachelijke vorm van experimentele gentherapie’ is?

„Nee, dat heb ik nooit zo gezegd.”

Thierry Baudet wel. En u stond tijdens de campagne naast hem op het podium terwijl hij het zei.

„Guilt by association. Maar het is waar, Forum is daar veel extremer in dan ikzelf. Thierry twitterde laatst dat het vaccin een injectie is om volledige controle over ons lichaam te krijgen, omdat er nanodeeltjes worden ingespoten en dat we dan bestuurd gaan worden met 5G. Nou, dat geloof ik natuurlijk niet. Ik geloof in geen enkele complottheorie, ik geloof niet dat de Rockefellers overal achter zitten, ik geloof ook niet dat er hagedissen in sommige mensen zitten.”

U haalde 241.000 voorkeursstemmen. Daar zitten veel kiezers bij die nu verbaasd zeggen: hé, dit is niet de Van Haga op wie ik gestemd heb.

„Veel mensen denken dat Forum en ik helemaal in dezelfde vijver vissen. Maar bij Forum zit gewoon een hele grote conservatief-religieuze achterban, net als bij de SGP en JA21, die op het medisch-ethische vlak ongelooflijk conservatief is. Dat zijn ook heel vaak mensen die sterk tegen een vaccin zijn. Die spreken wij helemaal niet aan. Dat zijn andere mensen. Als die bij Forum of de SGP of JA21 willen zitten: prima. Wij zijn een andere partij.”

En dat is?

„Een heldere partij die economisch rechts en cultureel conservatief is. Die zegt: je mag best trots zijn op je land, maar de rol van de overheid moet kleiner. Er is enorme behoefte aan zo’n partij.”

Ja? De VVD staat in elke peiling, wat er ook gebeurt, op 35 zetels.

„Dat is onvoorstelbaar. Ik begrijp niet dat twee miljoen ondernemers op de VVD stemmen, die vervolgens hun belangen verkwanselt.”

BVNL pleit in het oprichtingsmanifest voor een migratiestop. Betekent dat ook: nul vluchtelingen?

„Vluchtelingen zijn een andere categorie, daar moet je barmhartig mee omgaan. Liefst in de regio. We willen elk geval géén economische migranten erbij. Dat kan simpelweg niet, kijk maar naar de huizenmarkt. Dat past niet.”

De omvang van die groep is minimaal. Kijk je naar aantallen, dan zijn er veel meer arbeidsmigranten.

„Dat zijn Europeanen. Die migratie is juist voordelig. Ik denk dat heel veel arbeidsmigranten hartstikke goed werk doen. Polen en Slowaken in de bouw bijvoorbeeld, die werken zich helemaal te pletter. Maar van de Eritreeërs die hier zijn binnengekomen, werkt 90 procent na twee jaar nog niet. Dat stoort.”

Dat klinkt als een FVD-verhaal.

„Forum zoekt de ophef, daar heb ik niets mee, maar ik denk dat wij inhoudelijk voor 80 procent het Forum-programma onderschrijven. Het verkiezingsprogramma van de VVD was ook voor 80 procent prima. Het probleem met de VVD is dat ze zich niet aan het verkiezingsprogramma houdt.”

Bent u er dan twee keer ingetuind? Bij de VVD en daarna bij FVD?

„Nou nee. De VVD was toen ik lid werd in 1982 een hele rechtse liberale partij. Soms werd het zo links dat je op het punt stond om je lidmaatschap op te zeggen. Maar dan kwam er weer een Bolkestein en was je weer helemaal blij. Nee, ik heb nooit spijt gehad van mijn lidmaatschap van de VVD.”

Het is geen vraag over spijt, het is een vraag over politiek inzicht. Heeft u dat wel?

„Dat ligt niet aan mij. De selectiecommissie van de VVD blijft mensen in de fractie zetten die een stuk linkser zijn dan het programma. En Forum is een soort jonge start-up. Volgens mij stond in het verkiezingsprogramma niets over een eigen zuil, een eigen dating-app, een eigen munt, een eigen Forumland, een eigen school. Dat was allemaal nieuw.”

In een wereld zonder thuis zoekt Baudet nu een toevluchtsoord

U sloot zich aan bij Forum ná de Marokkanentweet van Baudet. En u ging niet van de lijst toen in november de racistische uitspraken uitlekten die hij deed op een diner in Tiel.

„Dat diner, daar was ik niet bij. Ik heb toen na afloop gevraagd: wat is daar besproken? De lezingen liepen uiteen. Ik heb in de partij nooit iets van racisme of fascisme of antisemitisme gemerkt. Nooit. Dus uit eigen waarneming heb ik helemaal niets.”

U neemt zichzelf niets kwalijk?

„Wat ik misschien verkeerd heb gedaan, is dat ik ieder incident op zich heb bekeken. En ieder incident op zich, daar kon je van zeggen: die uitleg, daar kan je mee leven. Maar het waren wel heel veel incidenten. En als je dan alle incidenten op een rijtje zet, dan zie je ook wel een trend. Ik denk dat mijn inschattingsfout is geweest dat ik die trend pas na de verkiezingen heb gezien.”